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台綜院：AI支撐用電需求穩定成長 電力景氣維持黃紅燈

2025/03/21 12:26

台綜院表示，受惠AI科技產業持續熱絡，半導體產業及相關產業用電需求穩健成長，整體產業電力景氣燈號維持揚升的黃紅燈。（資料照）台綜院表示，受惠AI科技產業持續熱絡，半導體產業及相關產業用電需求穩健成長，整體產業電力景氣燈號維持揚升的黃紅燈。（資料照）

林家薇／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院今（21）日發佈2025年2月份台灣EPI電力景氣指數。受惠AI科技產業持續熱絡，半導體產業及相關產業用電需求穩健成長，整體產業電力景氣燈號維持揚升的黃紅燈。台電高壓以上用電方面，2月份整體產業用電量較去年同期成長2.79％，製造業用電量成長3.8％，服務業用電量減少2.13％。

2025年年初以來，人工智慧技術持續加速擴展並快速滲透產業應用層面，帶動國內半導體供應鏈與相關應用產業的需求持續上揚，成為產業用電成長的重要推力；加上美國川普政府上任後所帶來的關稅政策不確定性，促使下游客戶提前採購備貨，產業訂單動能強勁，推升經濟成長表現。台綜院預測2025年2月份經濟成長率為3.8％。

綜觀來看，AI產業需求持續暢旺，半導體業者積極增產擴廠，帶動供應鏈上下游產業需求同步提升，加上去年同期春節低基期效應與廠商提前拉貨潮，2月份產業用電成長表現亮眼，成為推升經濟成長的關鍵動能。惟國際政經環境及地緣政治仍存在高度不確定性，尤其美國關稅政策變數升溫，干擾全球經濟復甦動能，後續仍需持續關注並審慎評估對國內產業影響力道。

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