中國新能源車市再掀價格戰 逾8成經銷商賠錢賣車

自今年1月以來，中國新能源車市又出現「價格戰」，各大車商紛紛推出降價等措施，爭搶市佔率，有高達84.4%的經銷商賠錢賣車。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中媒《財聞網》報導，自今年1月以來，中國新能源車市又出現「價格戰」，各大車商紛紛推出降價等優惠措施，以爭搶市佔率。目前，中國有超過8成的汽車經銷商出現不同程度的價格倒掛（購進價格高於銷售價格），導致流動性緊張的情況，並從高端品牌向中端品牌蔓延。

報導指出，自今年1月以來，已有超過30家車商採取不同形式的降價措施。這場價格戰不僅涉及新能源車商，也波及到傳統燃油車商和合資車商。

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中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（以下簡稱乘聯分會）最近公布的統計顯示，今年1至2月，總體乘用車市場新車的平均價格降幅達3萬元人民幣（下同，約新台幣13.7萬元），有超過20種新能源車款啟動狂暴式降價；其中，純電動新上市車款平均降價3.9萬元（約新台幣17.8萬元），降幅高達17%。

除了純電動車，油電混合車的促銷幅度更高。以比亞迪秦L DM-i為例，在維持0頭期款、24期0利率等優惠方案的基礎上，本月又將舊換新補貼提高到了至高2.5萬元（約新台幣11.4萬元），而2月的舊換新補貼僅為5000元（約新台幣2.3萬元）。

隨著車市競爭愈發激烈，車商與經銷商採取的「以價換量」策略拉動銷量之際，也讓各經銷商出現「增量不增收，增收不增利」的情況。

中國汽車流通協會近日發布的「2024年全國汽車經銷商生存狀況調查報告」顯示，過去1年，多數汽車品牌出現價格倒掛加劇，經銷商流動性緊張的情況，而且已從高端品牌向中端品牌蔓延。

報告顯示，2024年有84.4%的經銷商出現不同程度的價格倒掛，60.4%的經銷商價格倒掛幅度超過15%，嚴重侵蝕了經銷商的流動資金，流動性緊張成為經銷商的最大困難和風險。

中國汽車流通協會指出，由於激烈的價格戰，降價的車款和力度大幅增加，導致新車銷售利潤承壓，利潤占比進一步下滑。2024年乘用車經銷商零售總額達4.8兆元（約新台幣21.9兆元），年增2.1%。但如果以2023年的新車銷售折扣水準計算，2024年的車市價格戰導致乘用車零售市場損失1956億元（約新台幣8912.7億元）。

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