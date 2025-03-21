美國經濟危險了？新債王岡拉克示警：陷衰退機率破50％

華爾街「新債王」岡拉克。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有華爾街「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）週四（20日）表示，他認為美國經濟衰退的風險正在升高，投資者可能會面臨更多痛苦的市場波動，他現在並預測，未來幾季美國經濟衰退的機率為50%至60%。

岡拉克接受《CNBC》訪問時表示，投資者早應調整投資組合，「我認為接下來將迎來另一波風險衝擊。」岡拉克掌管的雙線資本，在2024年底管理約950億美元的資產。他說，雙線資本已將槓桿基金中透過借貸放大的部位，降至公司16年歷史以來最低水準，藉此降低風險。

請繼續往下閱讀...

岡拉克說：「我確實認為經濟衰退發生的可能性，比大多數人想像的還要高。我實際上認為，在接下來的幾季，經濟衰退的機率超過50%。」

針對接下來的投資策略，岡拉克建議美國投資人減少對美國市場的依賴，轉而到歐洲與新興市場尋找機會。他說：「對以美元為基準的投資者而言，現在可能是時候真正開始將投資組合多元化的時機，不再僅僅局限於美國市場。我認為這將成為一個長期的趨勢。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法