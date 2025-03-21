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水價檢討報告倒數 水利署:不代表調漲方案

2025/03/21 11:06

水價檢討報告將出爐。（資料照）水價檢討報告將出爐。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕水價31年未調整，台水賣一度就虧2.45元，經濟部下令檢討，不過，經濟部水利署至今尚未收到台水檢討報告，水利署也強調，檢討方案不代表水價調整，只是政策決策基礎，一定充分考量。

經濟部21日舉辦「2025全國水會議」，水利署副署長王藝峰會前受訪，談到水價檢討報告，他說，正依照行政院長卓榮泰和經濟部長郭智輝的指示，由台水公司積極檢討中。

郭智輝先前表示水價檢討報告3個月內出爐，時程上應於4月前提出；但王藝峰表示，台水會儘速提出檢討，「但不代表水價調漲方案」，這只是政策決策的基礎，政府一定會做最充分考量。

值得注意是，電價審議會下周登場，水、電價格若雙雙調漲，勢必衝擊物價；而中央銀行20日舉行理事監事會，估今年CPI上漲1.89%，但若水電價、台鐵票價上漲，消費者物價上漲率（CPI）可能因此上修至2.04%。

目前台水水價分4段，為不影響一般民生用水，內部傾向第一段不調整，第2、3段微幅調漲，第4段以上調漲並增加級距。

雖參考台北自來水事業處（北水）2016年調整做法是20度以下不調整，估算即有6成用戶不受影響；若擴大到第二段，也就是30度以下不調整作法，估計有高達8成用戶不受影響。

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