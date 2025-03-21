晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃仁勳認錯！承認錯估量子運算發展 看好未來潛能

2025/03/21 11:45

輝達執行長黃仁勳。（彭博）輝達執行長黃仁勳。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI指標股輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年1月曾表示，「有用的量子電腦」短期內可能不會問世，言論一出引發相關概念股暴跌，黃仁勳週四（20日）於輝達GTC大會「量子日」提起這起事件，並承認自己當時的發言有誤，隨後也宣佈，輝達將在波士頓設立量子運算實驗室。

綜合外媒報導，在今年1月談到量子運算議題時，黃仁勳表示，考慮到這項技術需要多長時間才能投入使用，15年的時間可能還「太早」，可能要至少20年才會出現實用的量子電腦。這番言論引發量子運算類股的拋售潮，部份股票甚至出現高達40％的跌幅。

週四重提這起事件，黃仁勳笑稱「這將是史上第一次，由一家公司的執行長邀請所有嘉賓來解釋他為什麼錯了」。黃仁勳指出，自己當時聽到量子電腦概念股暴跌時，第一個反應是「不知道這些公司是上市公司」，開玩笑地說道「一家量子電腦公司怎麼可能上市」。

黃仁勳隨後解釋，1月的發言反映出自己過去幾十年來建立運算平台的經驗，因此給出了這樣的時間預期。黃仁勳也將尚未盈利的量子公司與輝達早期的發展進行了比較，黃仁勳表示，輝達共花了20多年的時間來建立自身軟體、硬體業務。

會中黃仁勳也宣佈，輝達將設立一個量子運算研究實驗室，計劃攜手量子公司與哈佛大學（Harvard University）、麻省理工學院（MIT）的專家合作。這座研究中心預計配有多個輝達Blackwell AI伺服器。

黃仁勳表示，量子運算具有潛力，大家都希望他能帶來非凡的影響，但這項技術極為複雜。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財