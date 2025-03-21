黃仁勳認錯！承認錯估量子運算發展 看好未來潛能

輝達執行長黃仁勳。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI指標股輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年1月曾表示，「有用的量子電腦」短期內可能不會問世，言論一出引發相關概念股暴跌，黃仁勳週四（20日）於輝達GTC大會「量子日」提起這起事件，並承認自己當時的發言有誤，隨後也宣佈，輝達將在波士頓設立量子運算實驗室。

綜合外媒報導，在今年1月談到量子運算議題時，黃仁勳表示，考慮到這項技術需要多長時間才能投入使用，15年的時間可能還「太早」，可能要至少20年才會出現實用的量子電腦。這番言論引發量子運算類股的拋售潮，部份股票甚至出現高達40％的跌幅。

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週四重提這起事件，黃仁勳笑稱「這將是史上第一次，由一家公司的執行長邀請所有嘉賓來解釋他為什麼錯了」。黃仁勳指出，自己當時聽到量子電腦概念股暴跌時，第一個反應是「不知道這些公司是上市公司」，開玩笑地說道「一家量子電腦公司怎麼可能上市」。

黃仁勳隨後解釋，1月的發言反映出自己過去幾十年來建立運算平台的經驗，因此給出了這樣的時間預期。黃仁勳也將尚未盈利的量子公司與輝達早期的發展進行了比較，黃仁勳表示，輝達共花了20多年的時間來建立自身軟體、硬體業務。

會中黃仁勳也宣佈，輝達將設立一個量子運算研究實驗室，計劃攜手量子公司與哈佛大學（Harvard University）、麻省理工學院（MIT）的專家合作。這座研究中心預計配有多個輝達Blackwell AI伺服器。

黃仁勳表示，量子運算具有潛力，大家都希望他能帶來非凡的影響，但這項技術極為複雜。

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