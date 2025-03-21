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涉炒作自家晟楠股價 前董座林朝榮200萬交保

2025/03/21 09:19

晟楠科技（3631）前董事長林朝榮涉炒股，檢方訊後諭令他200萬元交保。（記者王定傳攝）晟楠科技（3631）前董事長林朝榮涉炒股，檢方訊後諭令他200萬元交保。（記者王定傳攝）

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，上櫃公司晟楠科技（3631）前董事長林朝榮，涉於2019年間，因公司營運困難夥同友人雲林縣前台西鄉民代表丁睿昇，利用親友人頭帳戶，炒作晟楠科技股票，不法獲利數千萬元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分14路，搜索晟楠科技公司及林朝榮等人住居處，並約談林等9人，今複訊後依違反證券交易法諭令林朝榮200萬元交保、丁50萬元交保。

晟楠科技主要生產焊錫、助焊劑等相關製品，除了在台設廠外，也前進中國設廠；曾有媒體報導，林朝榮行事低調，是不愛曝光的企業人，但他可是不折不扣的億萬富豪，身價初估超過50億元。

不過，檢調卻獲報，林朝榮涉於2019年間，因公司營運困難，夥同友人利用親友人頭帳戶炒作晟楠科技股票，在短短4個月內以壓低吃貨、拉高出貨方式套利，不法獲利約數千萬元。

北檢昨指揮台北處兵分14路，搜索晟楠科技公司及林朝榮等人住居處，並約談林等9名被告，訊後諭令交保，全案朝違反操縱股價罪嫌偵辦。

此外，林男曾被控與夥同「殯葬大亨」國寶集團總裁朱國榮，利用人頭帳戶以相對成交、連續高買方式，炒作晟楠科技股票，後來還自己以相同方式炒作晟楠科技股票，獲利近千萬元；台北地院去年依違反證券交易法，判處林8年徒刑，林因此辭去董事長，至於朱國榮則棄保潛逃被通緝中。

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