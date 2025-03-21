黃金創新高後突大變臉 花旗喊「這時候」衝破3500美元？

週四（20日）黃金價格在觸及歷史高點後回落。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（20日）黃金價格在觸及歷史高點後回落，但由於聯準會暗示可能降息，以及地緣政治和經濟不確定性仍存在，黃金前景保持看漲，花旗預計未來3個月，金價目標價會達到每盎司3200美元，年底前將達到每盎司3500美元。

《路透》報導，受獲利回吐影響，現貨黃金下跌0.3%，報每盎司3038.79美元，此前曾觸及3057.21美元的歷史高點；黃金期貨上漲0.1%，報每盎司3043.80美元。

請繼續往下閱讀...

Allegiance Gold營運長艾布卡里安（Alex Ebkarian）表示：「投資者試圖利用市場來從中獲利，我認為，每當金價創下高點時，不免俗地會看到一些阻力。」

他說：「黃金對散戶投資者來說，還沒有成為避險資產，因為從技術上來講，雖然看到經濟放緩，但還沒有陷入衰退，但這可能會因為不確定性，對避險資產造成更多需求。」

花旗分析師在1份報告中表示，在牛市預測中，未來3個月，金價目標價會達到每盎司3200美元，理由是需求強勁，而預計金價到年底將達到每盎司3500美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法