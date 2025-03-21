美國對伊朗發布最新制裁！國際油價應聲上揚

國際油價週四（20日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國對伊朗實施了新的制裁，加上中東緊張局勢升溫，抵消了美元走強的影響，國際油價週四（20日）上漲。

紐約西德州中級原油4月交割價上漲1.10美元，或1.64%，收每桶68.26美元，該合約週四到期。

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交投更活躍的紐約西德州中級原油5月交割價上漲1.16美元，或1.73%，收每桶68.07美元，

布蘭特原油5月交割價上漲1.22美元，或1.72%，收每桶72美元。

週四，美國針對與伊朗相關的企業實施了新一輪制裁，其中包括首次針對中國的「茶壺」煉油廠，以及向這些加工廠供應原油的船隻。中國是伊朗石油的最大進口國。「茶壺」煉油廠指的是中國的民營煉油廠，也是伊朗石油的主要買家。伊朗目前每天生產超過300萬桶原油。

Price Futures Group的高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「我們一直在尋找某種推動市場變化的催化劑，而這次的制裁正是推動油價回升的關鍵因素。」

美元走強對油價構成壓力。聯準會週三表示，由於對美國關稅政策的不確定性，今年不急於進一步降息，導致美元上漲0.5%，使外國買家購買原油的成本更高。

以色列週三在加薩發動了新的地面行動，結束了將近2個月的停火，導致全球風險溢價上升。

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