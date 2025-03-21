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中國研究報告 : 中國稀土主導地位 10年內將被「這幾國」終結

2025/03/21 14:18

目前中國掌握全球稀土供應鏈的主導權。（路透檔案照）目前中國掌握全球稀土供應鏈的主導權。（路透檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國科學院的研究人員預測，中國在全球稀土供應領域的主導地位，可能在10年內終結。隨著非洲、南美洲、澳洲和格陵蘭島開放採礦業，中國將「徹底失去」主導地位。這項研究罕見承認，中國在稀土供應鏈的脆弱性。

《南華早報》報導，科學家指出，隨著新資源的出現，預計到2035年，中國稀土原料市占恐降至62%左右、2040年將進一步下滑至23%。

根據模型顯示，隨著非洲、南美洲、澳洲和格陵蘭島開放採礦業，中國將「徹底失去」主導地位，該行業也將見到重塑。

據報導，這項研究透過分析全球1000個礦床和144個可開採礦山的採礦需求，模擬了2025年至2040年全球採礦決策和工業需求。研究團隊為中國科學院贛江創新研究院，位於中國東部江西省贛州市，這是世界上最大且重要的金屬生產中心之一。

專家指出，儘管中國擁有全球60%的稀土儲量，且在稀土加工方面，中國的市占率更高達93%，稀土對於北京而言，不僅為高科技產業提供競爭優勢，也是地緣政治上的關鍵籌碼。

根據經濟部資料顯示，統計自2017年至2023年間，全球稀土開採約以年複合成長率（CAGR）17.8%成長，中國開採的年複合成長率約為14.7%，其中2023年開採24萬噸稀土氧化物占全球67.9%產量。

非中國家如美國、緬甸、澳洲等開採更加積極，力圖降低對中國的依賴，其年複合成長率更高達27.2%。

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