美商務部長變投顧、公開報明牌 ! 「推薦」買特斯拉

美商務部長在電視上公開呼籲民眾買特斯拉股票。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週三（19日）接受福斯新聞台《傑西·沃特斯黃金時段》（Jesse Watters Primetime）節目訪問，竟在鏡頭前向民眾推薦買特斯拉（Tesla）股票。外媒報導，美國財經官員變身投顧老師，公開指點買個股，堪稱前所未聞。盧特尼克的言論，其實是川普政府為特斯拉辯護行動的一部分。

根據《聯邦法規》禁止行政部門僱員利用其公職「為任何產品、服務或企業背書」。一般情況下，員工也不得給予個人或組織優惠待遇。

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《華盛頓郵報》指出，盧特尼克敦促福斯新聞觀眾購買特斯拉股票，引發道德問題。

美媒指出，就在盧特尼克發表力挺特斯拉股票評論的幾個小時前，盧特尼克曾領導多年的投顧公司Cantor Fitzgerald上調了特斯拉的股票評級至「買入」。目前這間公司由盧特尼克的兒子管理。

據報導，盧特尼克在電視訪問中向民眾表示，「如果你想在今晚的節目中學到一些東西，那就買特斯拉吧。這家公司的股票這麼便宜，令人難以置信，它永遠不會再這麼便宜了」。他稱，「當人們了解馬斯克正在開發的東西、開發的機器人、開發的技術時，人們就會想，我應該買馬斯克的股票」。

但被問到特斯拉股價是否已見底時，盧特尼克回應，「不管今天是不是底部，我可以告訴你，馬斯克是最值得押注的人」。

盧特尼克在進入美國政府工作前，是金融服務公司Cantor Fitzgerald的董事長兼執行長。根據公司2月份向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，Cantor Fitzgerald持有特斯拉股票，盧特尼克在獲任命為商務部長後，同意撤出他在該公司的商業利益。

特斯拉股價已從去年12月歷史高點腰斬，昨日股價上漲0.17%、收在236.26美元。

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