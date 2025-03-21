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還在學怎麼寫程式？OpenAI奧特曼建議：熟練掌握AI工具

2025/03/21 12:12

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）最近向即將進入職場的學生提供建議：熟練掌握人工智慧（AI）工具。（法新社）OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）最近向即將進入職場的學生提供建議：熟練掌握人工智慧（AI）工具。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）最近向即將進入越來越自動化的程式設計職場的學生提供建議：熟練掌握人工智慧（AI）工具。奧特曼解釋：「就像我高中畢業時，當時最明顯的建議是學好寫程式。而這就是現在最新的版本。」認為學生應該精通使用AI工具，來應對這個自動化編碼時代。

奧特曼日前接受訪問時，做出了上述表示，認為給學生最明顯且實用的建議，就是熟練使用 AI 工具。而使用AI寫程式已成為科技高層們討論的主要話題之一，Anthropic執行長阿莫代伊（Dario Amodei）上週預測，AI將在6個月內編寫90%的程式碼，並在1年內「基本完成所有程式碼編寫」。OpenAI產品長韋爾（Kevin Weil）本週也表示，到今年年底，AI 將在寫程式方面超越人類。

隨著AI取代人類軟體工程師的討論升溫，尤其是隨著越來越多人接受「氛圍編碼」（Vibe Coding），奧特曼再次強調他在去年9月的訪談中所給出的建議，也就是掌握AI工具，是保障職業生涯的一種方式。

奧特曼週四（20日）接受採訪時說：「我認為在許多公司中，由 AI 完成的程式碼編寫量，可能已經超過 50%，但我認為真正的大變革將來自代理編碼（agentic coding），目前還沒有任何人真正實現它。」

當被問及代理編碼尚未普及的原因時，奧特曼表示：「我們只是還需要再多一點時間。」補充稱是模型問題，而非產品問題。

對於正在為職業生涯做準備的學生，奧特曼建議他們培養適應力和靈活性，以及元學習能力（meta ability to learn）學習如何學習的能力，而不是僅僅專注於學習特定的知識。

雖然目前軟體工程師仍然炙手可熱，但奧特曼預測，這種需求可能不會一直持續下去。奧特曼在提到 OpenAI 的招聘策略時說：「我的基本假設是，在一段時間內，每位軟體工程師的工作量將大幅增加。但隨著時間推移，也許我們確實會需要更少的軟體工程師。」

奧特曼還預測，AI 導致的工作流失不會在一瞬間發生，而是會逐漸加速，「AI將逐步滲透到經濟中，起初是慢慢吞噬一些工作，然後越來越快」。

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