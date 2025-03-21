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昨「閃電崩盤」近2小時 ! 標普500指數期貨市值蒸發6000億美元

2025/03/21 10:09

標普500指數期貨在美國20日東部清晨4點多出現閃電崩盤近2小時，市值消失了6000億美元。（法新社）標普500指數期貨在美國20日東部清晨4點多出現閃電崩盤近2小時，市值消失了6000億美元。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國東部20日清晨4:40分（台灣時間20日下午4:40分），標普500指數期貨市場突然毫無預警的暴跌，短短不到2個小時內，市值就抹去了6000億美元（約新台幣19.8兆元）。分析師指出，市場並沒有發生重大事件，對於標普500指數期貨在閃電崩盤後，又反彈上漲，過程猶如一陣風，令市場交易員困惑。

儘管出現混亂，不過標普500指數在20日一般交易時段時，呈現平盤震盪，收盤僅下跌12.40點或0.22%，收在5662.89點。

據報導，因為凌晨突發的閃電崩盤事件，目前市場投資者情緒處於谷底。根據AAII數據顯示，約有58.1%的投資者看跌，已經是連續第四週超過55%，但在今年初時，看跌的比例低於30%。。

專家表示，目前對沖基金正在拋售科技股，甩賣速度創下2021年1月以來紀錄，資金轉向黃金與白銀，而散戶則是全力以赴，正買入抄底。

分析師指出，散戶投資者並不認爲，這次美股下跌是崩盤的開始，他們持續買入股票。數據顯示，散戶對那斯達克100股票的資金流入，達到市場市值的0.1%，這是過去一年來的最高水平。

摩根大通的散戶情緒評分達到了4分，甚至高於2021年迷因股狂潮的高峰。

分析師指出，昨夜少數幾條重大頭條新聞之一來自瑞士。瑞士國家銀行將利率下調至自2022年9月以來的最低水平。市場認為，這一舉動是廣泛預期的，因此並不能解釋，標準普爾500期貨的突然崩潰。

據報導，這些閃電崩盤並不僅限於股票，加密貨幣也是受攻擊的目標。在2月25日時，在沒有明確的觸發因素下，加密貨幣市場在24小時內就蒸發了3000億美元（約新台幣9.9兆元）。

標普500指數在美國20日東部清晨4點多出現閃電崩盤近2小時，市值消失了6000億美元。（擷取自x平台）標普500指數在美國20日東部清晨4點多出現閃電崩盤近2小時，市值消失了6000億美元。（擷取自x平台）

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