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AI趨勢大師李開復 : 未來中國大模型恐剩下「這3家」

2025/03/21 14:07

李開復預測，中國大模型未來可能只剩下3家。（取自CNBC新聞網）李開復預測，中國大模型未來可能只剩下3家。（取自CNBC新聞網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據中國《每日經濟新聞》20日報導，零一萬物創辦人李開復表示，DeepSeek掀起的行業變革，徹底顛覆人工智慧（AI）行業的發展模式，未來中國市場可能只剩下DeepSeek、阿里巴巴和字節跳動這3家AI模型公司。

李開復指出，現今開源模式佔據優勢，將推動中國AI大模型發展熱潮，但最終市場的數量大概會收攏至剩下3家，目前DeepSeek勢頭最強。

在多數市場中，大部分最後是以寡頭局面收場。行業中的第1名賺了很多錢、第2名則收支平衡，之後的多半不能算是成功。

此外，李開復觀察到市場變化，許多AI相關的資本正在轉向，不再投入基礎大模型。

他指出，中、美兩地的投資人幾乎不再投資底層模型公司，而是瞄準投資AI應用、消費者應用、AI基礎設施類型的創新企業，還有企業應用的廣大市場需求，這些市場未來將會被AI重塑，為企業提供真正的價值。

在大模型的賽道中，底層模型很難直接轉化為商業模式，所以情況更加複雜。不過，一旦成為最終贏家，就有許多開方法可以變現。

舉例來說，就像Windows核心、Linux核心這些已經比較商品化，但Windows軟體系統並沒有商品化，微軟還是靠此賺了很多錢。

他認為，中國大模型行業的競爭激烈，最終可能只有3個贏家、美國則可有4個贏家，但這不意味著，其他幾十家公司就會放棄競爭。

在他看來，xAI、DeepSeek是發展速度最快的公司。同時OpenAI、阿里巴巴、Google和Anthropic都會做出令人敬佩的研究工作。這些正在快速發展壯大的公司，將會繼續加速發布新的模型和產品。

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