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對馬斯克不滿增 特斯拉二手車價大跌

2025/03/21 09:54

由於民眾對特斯拉執行長馬斯克的不滿大增，愈來愈多車主選擇賣掉手中的特斯拉電動車。（美聯社）由於民眾對特斯拉執行長馬斯克的不滿大增，愈來愈多車主選擇賣掉手中的特斯拉電動車。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國線上汽車資訊平台Edmunds數據顯示，在電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）擔任美國總統川普（Donald Trump）顧問引發的抗議浪潮下，美國3月交易的特斯拉電動車數量創下歷史新高，二手車價格跌幅高達其他品牌的3倍。

根據Edmunds向《路透》提供的數據，截至3月15日，2017年出廠或是更新款的特斯拉電動車佔了所有交易車輛的1.4％，高於去年3月的0.4％。分析師表示，下半個月這一佔比數字可能進一步成長。

2月是川普政府執政的第1個完整月份，就出現許多車主脫手特斯拉電動車，特斯拉佔整體汽車交易的1.2％。如果這種趨勢持續下去，3月至今的特斯拉汰舊換新交易量，將成為Edmunds有紀錄以來，經銷商汰舊換新交易量最高的單月紀錄。

川普上任後，馬斯克領導政府效率部（DOGE）大力削減聯邦勞動力並推動取消資助全球人道主義計劃的合約，引發大批民眾的怒火，在各地發起「打敗特斯拉」示威活動。社群平台上也可以看到不少美國和一些歐洲國家的車主發文，賣掉自己的電動車，以表達對馬斯克的不滿。

Edmunds主管考德威爾（Jessica Caldwell）表示，由於馬斯克愈來愈多的參與政府事務、特斯拉折舊問題以及主要都市地區的飽和度增加，讓一些長期車主感覺與品牌脫節，車主對品牌的忠誠度正成為一個更大的問號。

Edmunds指出，二手特斯拉的價格正在與福特（Ford）、起亞（Kia）、現代（Hyundai）等其他品牌電動車同步下降。分析師稱，隨著特斯拉舊車持續進入市場，二手特斯拉的價格可能會進一步下降。

根據CarGurus數據，二手特斯拉的價格在過去3個月下跌3.7％，過去1年內降了7.26％，跌幅高達其他品牌的3倍。以各車款來看，Cybertruck過去30天二手車價跌4.57％、3個月內跌11.46％、全年跌幅更是高達58.28％；Model 3在90天內跌了4.19％；Model S在3個月內跌8.32％；Model X在3個月內跌4.42％；Model Y則在3個月內跌2.9％。

對於品牌的怒火也演變成暴力行動，特斯拉電動車被縱火、公司展示中心和充電站也遭到破壞。川普政府公開譴責相關行為，並將這類攻擊視為「國內恐怖主義」。

自去年11月川普當選以來，特斯拉股價一路飆升，人們希望在新政府的領導下，公司可加速推出無人計程車，但現在特斯拉股價相較於1月的高點已跌近一半。

Edmunds的數據也顯示，消費者考慮購買新款特斯拉的比例在11月達到3.3％的高峰後，上（2）月降至1.8％，來到2022年10月以來的最低水位。

市場研究公司Cox Automotive週四（20日）發佈的另一項調查顯示，受到電動皮卡Cybertruck、電動轎車Model 3和SUV Model Y銷量下滑的影響，特斯拉2月的銷量可能降10％。

考德威爾預估，消費者對特斯拉情緒的轉變，可能會為傳統汽車製造商和電動車新創提供機會。隨著特斯拉品牌忠誠度受到動搖，那些可以提供有競爭力的價格、新技術或是爭議較少的公司，可能會吸引外流的特斯拉車主和首次購買電動車的買家。

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