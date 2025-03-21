台灣幸福感為何稱霸東亞？「這件事」是最大關鍵

2025年世界幸福報告編輯德尼芙解釋，台灣人的共餐頻率較高，是台灣名次贏過日本、南韓與中國等亞洲其他地區的關鍵。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕3月20日是聯合國訂立的「國際幸福日」，聯合國資助的機構20日公布2025年「世界幸福報告」（World Happiness Report），台灣排名第27名稱霸東亞。牛津大學幸福研究中心主任兼2025年世界幸福報告編輯德尼芙（Jan-Emmanuel De Neve）解釋，台灣人的共餐頻率較高，是台灣名次贏過日本、南韓與中國等亞洲其他地區的關鍵。

「世界幸福報告」由聯合國永續發展網路、美國民調公司蓋洛普（Gallup）及牛津幸福研究中心合作發布，調查2022到2024年全球各地民眾的幸福感，147個國家和地區受訪民眾以0到10分評估生活滿意度，以及人均國內生產毛額（GDP）、社會支持度、健康預期壽命、自由度、慷慨程度與貪腐程度等。

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德尼芙說：「今年的報告促使我們跳脫傳統的健康和財富等指標，事實證明，共餐和信任他人比我們想像中對幸福感的影響，更為明顯。」

根據蓋洛普的數據，報告發現，「與人共同用餐」對個人主觀幸福感的影響，可與收入和失業的影響相當。那些經常與他人共餐的人，通常會報告「明顯更高」的生活滿意度。

值得注意的是，德尼芙表示：「台灣人回報的共餐次數非常高。他們每週7頓晚餐中，有5.5頓是與他人共餐的，而每週7頓午餐中，有4.7頓是與他人共餐的。總計每週14頓午晚餐中有10.1頓是與他人共餐的，這讓台灣在全球有樣本的142個國家中排名第8。」

相比之下，南亞和東亞其他地區的共餐次數相對較低。報告指出：「過去的研究發現，東亞國家中獨自用餐的現象日益普遍，尤其是在日本和南韓。這2個最常被提到的原因，是單身家庭數量的增加和人口老齡化。」此外，不同地區對調查項目的解讀差異也可能影響結果。

德尼芙進一步表示：「在當今社交孤立和政治兩極分化的時代，我們需要找到讓人們重新圍坐在餐桌前的方法，這對我們個人和集體的幸福都相當重要。」

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