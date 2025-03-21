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關稅、經濟現疑慮！美股收黑、台積電ADR逆勢漲逾2％

2025/03/21 05:33

週四美股收嘿。（路透）週四美股收嘿。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人評估最新的經濟數據和美國聯準會（Fed）針對關稅擔憂的政策聲明，美國股市週四在漲跌之間徘徊，收盤小幅走低。美國經濟的不確定性繼續拖累股市，週四道瓊工業指數小跌11.31點，標普500和那斯達克指數分別下跌0.22%、0.33%，費城半導體指數跌0.72%，台積電ADR逆勢上漲2.14%，收在177.47美元。

綜合外媒報導，近幾週，一系列經濟指標顯示，由於川普政府的關稅政策，經濟和消費者信心似乎正在降溫，拋售壓力進一步加劇。儘管如此，股市在先前4個交易日中有3個交易日上漲，週三聯準會一如市場普遍預期，維持利率不變，並暗示今年晚些時候可能降息兩次，每次25個基點，與3個月前的預測相同。Fed也表示，預計經濟成長將放緩，通膨暫時上升​​。

週四公布的經濟數據顯示，上週首次申請失業救濟人數略有增加，但由於美政府削減開支、利率和政策不確定性，前景可能變得黯淡。

大型股漲跌不一，AI晶片龍頭輝達上漲0.86%，電動車大廠特斯拉漲0.17%，蘋果下跌0.53%，亞馬遜跌0.30%，微軟跌0.25%。

道瓊工業指數下跌11.31點或0.03%，收在41953.32點。

標準普爾500指數下跌12.40點或0.22%，收在5662.89點。

那斯達克指數下跌59.16點或0.33%，收在17691.63點。

費城半導體指數下跌33.16點或0.72%，收在4601.37點。

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