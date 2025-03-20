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土耳其陷政治動盪股匯市三殺 央行砸3300穩匯

2025/03/20 22:52

伊斯坦堡市長周三（19 日）遭逮捕後，引發民眾抗議。（美聯社）伊斯坦堡市長周三（19 日）遭逮捕後，引發民眾抗議。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）政敵伊斯坦堡市長周三（19 日）遭逮捕後，引發民眾抗議，土國金融市場劇烈動盪，股債匯大暴跌，里拉重貶至新低，傳出土國央行當天斥資80-100億美元（約台幣2640至3300億）穩匯，週四（20日）市場稍稍平靜。

綜合路透及彭博等外媒報導，土耳其伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）被視為現任總統艾爾段最大政敵，也是角逐下屆總統熱門候選人。然而，伊瑪莫魯18日先是被母校大學撤銷學位，19日則遭當局以貪汙、協助恐怖組織為由逮捕，引發各國高度關注。

伊瑪莫魯19日被逮後，土耳其金融市場震盪劇烈，里拉一口氣貶破42兌1美元，一度狂瀉12%，創新低；股市觸發熔斷機制，終場暴跌8.72%，刷2021年3月以來最慘單日跌幅；債市跌勢也很兇猛，投資人信心幾乎崩潰，凸顯人們對艾爾段執政 22 年的主要新興市場和北約成員國法治不斷惡化的擔憂。

歷經一天的暴跌之後，土耳其股匯市在週四（20日）跌勢趨緩，截至伊斯坦堡下午 6 點 10 分，跌幅縮窄至 3.2%，來到 37.8952 里拉兌1美元。BIST 100指數週四小跌0.62%。

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