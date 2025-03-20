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傳台灣列入骯髒15國？楊金龍：台美互補非不公平貿易

2025/03/20 21:43

傳台灣列入骯髒十五國？楊金隴表示，若是從關稅來看，台灣入列可能性不大。（記者陳梅英攝）傳台灣列入骯髒十五國？楊金隴表示，若是從關稅來看，台灣入列可能性不大。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國財長貝森特（Scott Bessent）抨擊對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國（the dirty 15）」，直言這些國家將是4月2日對等關稅的主要實施對象，據傳，台灣也在「骯髒15國」的名單中，央行總裁楊金龍表示，正在了解中，若是指進口關稅稅率，台灣其實是低於美國，可能性不大，央行擔心的其實是另一件事。

楊金龍引用WTO資料指出，若是以關稅稅率來看，美國平均稅率為3.3%、台灣是6.5%，但以加權平均稅率計算，美國2.2%、台灣1.7%。台灣比美國低，入列機率不大。

但從對美順差角度來看，楊金龍指出，確實台灣對美順差很大，且持續增加。不過這是因為美國需要台灣的晶片以及AI相關伺服器，且台灣資通訊產品出口到美國，但是台灣獲利遠不及美國客戶如蘋果、輝達，「他們獲利比我們還高」。

楊認為，即使從貿易順差角度來看，台灣對美貿易順差擴大，是雙方互補、有利的結果，並非不公平貿易。

4月美國財政部將公布對等關稅相關細節，往年這個時候，美國財政部也將公布每半年一次的匯率報告，是否擔心美國以此為藉口，將台灣列為匯率操縱國？

楊金龍坦言是有點擔心，他表示，雖然過去以來與美國財政部一直都有很好的聯繫管道，彼此溝通也順暢，若以美國財政部匯率報告三項評斷標準來看，央行可以肯定說，我們只會有兩項超出標準，匯率這一項不會有問題，只是川普非常難以預測，過去在川普1.0時代，中國只有一項達到美國財政部標準，也被指控為匯率操縱，說實在的是「我們有點worry」。

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