一帶一路1650億投資泡湯？尼日驅逐3名中國央企高管 關閉中資酒店

為了保護本國利益，尼日當局日前驅逐3名中國石油高管。示意圖。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了保護本國利益，尼日當局日前驅逐3名中國石油高管，並要求其在48 小時內離境，還吊銷首都一家中資豪華酒店營業執照。據悉中國公司累計在當地石油行業投資46億美元（約台幣1518億），並於去年向尼日軍政府提供4億美元（約台幣132億）石油貸款，2筆金額總計約台幣1650億元。

綜合外媒報導，尼日當局12日要求津德爾煉油廠（Soraz）、負責開採原油的中國石油天然氣集團（CNPC），以及負責石油出口管道的西非石油管道公司（ Wapco）的中國管理人員，在48 小時內離開該國，目前相關人士已離開。

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消息人士指，尼日當局認為這些中國高管「無視」去年8月通過的法令要求，該法令「旨在確保尼日爾人真正從國家財富中受益」。例如，這些中國負責人拿著高於尼日人3、4倍的工資，使用中國普通話管理，並拒絕優先考慮當地服務商。

根據法新社查閱的一項政令，尼日旅遊部也撤銷中國華油能源集團的尼亞美陽光國際酒店的經營許可。這家中國公司在該國首都經營的四星級酒店，被指存在歧視性做法和濫用禁令，尤其是禁止其他國籍人員進入，不僅如此，該酒店還被指控報稅作假。

此事近日引起中國媒體怒火，網易指出，中國在非洲最狠的兄弟尼日，居然掄起狼牙棒把中石油高層往死裡錘，22年砸下的46億美元說吞就吞。據悉，中國去年還向尼日軍政府提供4億美元石油貸款，若要不回來，損失慘重。

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