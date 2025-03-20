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數據造假？中國公布最新失業率僅5.4％ 網一片質疑

2025/03/20 20:36

中國公布2月份的城鎮失業率為5.4%，遭質疑數據造假。（示意圖，彭博）中國公布2月份的城鎮失業率為5.4%，遭質疑數據造假。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟不見起色，民眾就業不易，然而，近日中國公布2月份的城鎮失業率為5.4%，遭到民眾質疑官方數據造假，認為從現實的就業情況來看，中國實際失業率遠遠超過官方數據，有人估計失業率達到40%，還有人說50%都有可能。

據外媒報導，中國國家統計局3月17日公布，2月份中國城鎮調查失業率為5.4%，比1月高出0.2%，本地戶籍勞動力調查失業率為5.6%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.0%，31個大城市城鎮調查失業率為5.2%。

這些數據引發中國網友質疑，不少人認為失業率應該遠高於官方公布的數據，有人估計失業率達到40%，還有人說50%都有可能。

浙江一名私營業者表示，「這個數據肯定是不準確的，為什麼說不準確呢？因為在我周圍，包括姐姐的孩子，一直找不到工作，也是大學畢業的。周圍的朋友，好幾個都是現在還在啃老，那沒辦法。這個失業率其實是非常造假的數據，現在送外賣的，大學畢業都進不去，因為人太多了嘛，所以說，不可能這個數據會是準確的。」

湖南一名公務員也說，「實際上，中國的失業率，我認為遠遠超過了30%，為什麼？根據我身邊的一些朋友失業的情況，尤其是最近失業的情況，可以說，我們國家的經濟已經是萬劫不復了」。他指出，「因為我們國家是一個官本位的國家，官大一級壓死人，所以下面的人為了迎合最上層的意思，就只能根據最上層的意思來層層造假， 說實在的，這個國家沒有希望，它沒有真實可言。 」

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