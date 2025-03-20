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浩鼎旗下鼎晉生技新型肉毒桿菌素 臨床二期期中分析達標

2025/03/20 20:42

浩鼎旗下鼎晉生技新型肉毒桿菌素，臨床二期期中分析療效及安全性達標。圖為鼎晉董事長王慧君。（圖:浩鼎提供）浩鼎旗下鼎晉生技新型肉毒桿菌素，臨床二期期中分析療效及安全性達標。圖為鼎晉董事長王慧君。（圖:浩鼎提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕浩鼎（4174）旗下鼎晉生技今（3/20）日宣布，其新型肉毒桿菌素（OBI-858）在「劑量選擇二期臨床試驗」的期中分析結果顯示，該產品在治療中重度皺眉紋方面的療效及安全性均成功達標，並獲得資料及安全監測委員會（DSMB）的正面回應，建議將20單位劑量作為三期臨床試驗的推薦劑量。

浩鼎表示，OBI-858是鼎晉生技自主研發的一款新型肉毒桿菌素，旨在美容及醫療用途，目前已獲得台灣、澳洲、紐西蘭、日本、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、印尼、馬來西亞及新加坡等多國專利。該新型肉毒桿菌素採用了鼎晉生技自行研發之菌種，具有創新的分子量與賦型劑設計。

浩鼎表示，此次針對OBI-858正在進行的二期臨床試驗的第二部分進行期中分析，主要目的是評估10單位和20單位劑量組對治療中重度皺眉紋的療效與安全性。期中分析結果顯示，10單位和20單位的劑量組別在第29天時，根據試驗醫師與受試者共同評估於皺眉紋的治療改善分數、在國際醫美效果改善程度量表（GAIS）的改善分數、及受試者對治療滿意度達到滿意程度以上的自我評估結果，與安慰劑組療效相比均達到統計學顯著差異（10U, p< 0.001; 20U, p< 0.001）。

在安全性評估方面，試驗結果顯示10單位和20單位劑量組受試者的安全性皆無虞，並未觀察到施打OBI-858後出現抗OBI-858中和性抗體的情況，顯示出良好的耐受性。

根據DSMB的建議劑量，鼎晉生技將於下一階段進行三期臨床試驗，擴大樣本量並進一步驗證OBI-858的療效及安全性，預計三期臨床試驗將於2026年完成。

浩鼎進一步指出，此二期臨床試驗的完整數據將會在試驗解盲後，於後續的發表會上公開，屆時將詳細呈現OBI-858在臨床試驗中的各項療效與安全性數據。

根據Research And Markets報告，全球肉毒桿菌素市場的銷售額從2024年的74.8億美元估計2025年增長至的81.2億美元，並預計到2030年將達到124.1億美元，年複合成長率（CAGR）為8.8%。隨著全球人口高齡化與對健美的日益重視，消費者對肉毒桿菌素在美容及醫療用途的需求快速增長，鼎晉生技的OBI-858新型肉毒桿菌素有望在此持續擴大的市場中占據重要地位。

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