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綠電賣給企業居多 業者喊冤：台電巨額虧損與再生能源無關

2025/03/20 20:18

森崴能源強調，台電巨額虧損與再生能源無關。（業者提供）森崴能源強調，台電巨額虧損與再生能源無關。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台電財務持續虧損，被質疑圖利特定光電業者！森崴能源（6806）今日特別澄清，台電財務持續虧損，主因是電價未跟著燃料漲、核電無法使用，與再生能源業者無關，外界勿以訛傳訛。

森崴能源強調，去年集團賣給台電的再生能源光電金額只有1億600多萬元，約占全年營收196.45億元的0.54%，且主要的電力銷售客戶多是民間企業，是背負著台灣出口廠商進軍國際供應鏈所需的綠電供應使命，與台電的巨額虧損沒有直接關聯，盼外界勿產生誤解。

森崴能源也說，台電董事長曾文生昨日已澄清，雲豹能源等4大能源公司有8成的光電都是賣給民間，剩下2成才賣給台電，以2024年計算價格在15億元內，並非台電虧損主因。

據台電統計，台電去年向雲豹、寶晶、森崴、泓德等4大光電業者購入的電力約3.3億度。加上4大光電業者裝置容量大都已自行售電，未進入台電公司躉購系統，台電的巨額虧損不僅與業者無關，再生能源是支持台灣企業海外發展的重要依靠，盼外界勿再以訛傳訛。

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