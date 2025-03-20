9成美商願加碼投資台灣 賴清德：證明台灣是理想經商環境

總統賴清德今晚出席台灣美國商會2025年謝年飯晚宴時指出，9成美商表示未來一年願意加碼投資台灣或是維持規模，美商對台灣的信心證明台灣是適合經商的理想環境。（記者張嘉明攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕總統賴清德今晚出席台灣美國商會2025年謝年飯晚宴時指出，9成美商表示未來一年願意加碼投資台灣或是維持規模，美商對台灣的信心證明台灣是適合經商的理想環境。

賴清德致詞表示，多年以來美國商會扮演台灣與美國間的橋樑，給予產業政策意見，對此表達感謝。

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賴清德指出，美國商會今年1月發表的《2025年商業景氣調查》顯示美商對台灣市場的信心，樂見約8成美商會員對台灣未來一年經濟景氣有信心，9成美商表示未來一年願意加碼投資台灣或是維持規模，美商對台灣的信心都是證明了台灣是適合經商的理想環境。

總統賴清德（左二）今晚出席台灣美國商會2025年謝年飯晚宴。（記者張嘉明攝）

賴清德表示，美國是台灣最大的投資來源國，去年光是美國投資額佔比就高達整體外人投資的11.5%，其中包括GOOGLE、美光、AMD、輝達（NVIDIA）等國際科技大廠及雲端運算公司等，都選擇台灣作爲擴展事業的據點。

另一方面，近年來美國也是台商投資規模最大的國家，其中有台積電在4年前赴美國設廠，該案成為美國最大的外人投資綠地工程（Greenfield Project）投資案。

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