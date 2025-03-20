骯髒15國之最？外媒揭：台灣對美貿易順差「增幅最多」

美國總統川普放話自4月2日起徵收對等關稅。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普放話自4月2日起徵收對等關稅，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）更抨擊「骯髒15國」（the dirty 15），係指對美國徵收高關稅且貿易量大的前15％國家，根據《路透》引述對美貿易量的圖表顯示，台灣也在名單之內。《路透》20日又引述耶魯大學預算實驗室的數據，2018年和2024年相比，對美貿易順差國家中，台灣增幅最大。

前法國巴黎銀行亞太股票研究部門主管瑞秋赫里（Manishi Raychaudhuri）在《路透》刊登文章表示，儘管正在展開的關稅戰與川普2018年的第一次貿易衝突有許多相似之處，包括對鋁和鋼鐵徵收關稅，但相似之處也僅此而已，對亞洲大部分地區來說，這可能是個壞消息。

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瑞秋赫里指出，此次課稅規模大幅提升，納入課稅範圍的亞洲國家可能更多。他引述耶魯大學預算實驗室的數據，指出目前可能受美國關稅壓力最大的亞洲國家，與2018年最容易受到影響的國家不同，因為自那時起貿易關係發生了重大變化。

他指出，2018年中國出口到美國的商品佔比接近20%，而到2024年，這一比例低於15%。如今，中國對東協國家、非洲和拉丁美洲的出口遠超過對美國的出口。

然而，幾乎所有其他亞洲經濟體對美國的出口都大幅增加，儘管這部分是由於來自中國的轉運。其中，增幅最為顯著的是台灣（從 11.9%增至23.5%）、韓國（從12%增至18.7%）、泰國（從11.1%增至18.3%）和馬來西亞（從9%增至13.2%）。

文章稱，儘管到2024年，中國和墨西哥對美國的順差金額非常大，分別為3600億美元和2600億美元，但台灣和韓國的順差增幅超過其他國家。

文章指出，川普政府計劃自4月2日起實施對等關稅，目前尚不確定這些關稅將如何計算，以及美國是否會考慮各種非關稅壁壘和國內稅，如增值稅（VAT）或商品及服務稅（GST）。

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