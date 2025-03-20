晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

骯髒15國之最？外媒揭：台灣對美貿易順差「增幅最多」

2025/03/20 20:30

美國總統川普放話自4月2日起徵收對等關稅。（資料照，路透）美國總統川普放話自4月2日起徵收對等關稅。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普放話自4月2日起徵收對等關稅，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）更抨擊「骯髒15國」（the dirty 15），係指對美國徵收高關稅且貿易量大的前15％國家，根據《路透》引述對美貿易量的圖表顯示，台灣也在名單之內。《路透》20日又引述耶魯大學預算實驗室的數據，2018年和2024年相比，對美貿易順差國家中，台灣增幅最大。

前法國巴黎銀行亞太股票研究部門主管瑞秋赫里（Manishi Raychaudhuri）在《路透》刊登文章表示，儘管正在展開的關稅戰與川普2018年的第一次貿易衝突有許多相似之處，包括對鋁和鋼鐵徵收關稅，但相似之處也僅此而已，對亞洲大部分地區來說，這可能是個壞消息。

瑞秋赫里指出，此次課稅規模大幅提升，納入課稅範圍的亞洲國家可能更多。他引述耶魯大學預算實驗室的數據，指出目前可能受美國關稅壓力最大的亞洲國家，與2018年最容易受到影響的國家不同，因為自那時起貿易關係發生了重大變化。

他指出，2018年中國出口到美國的商品佔比接近20%，而到2024年，這一比例低於15%。如今，中國對東協國家、非洲和拉丁美洲的出口遠超過對美國的出口。

然而，幾乎所有其他亞洲經濟體對美國的出口都大幅增加，儘管這部分是由於來自中國的轉運。其中，增幅最為顯著的是台灣（從 11.9%增至23.5%）、韓國（從12%增至18.7%）、泰國（從11.1%增至18.3%）和馬來西亞（從9%增至13.2%）。

文章稱，儘管到2024年，中國和墨西哥對美國的順差金額非常大，分別為3600億美元和2600億美元，但台灣和韓國的順差增幅超過其他國家。

文章指出，川普政府計劃自4月2日起實施對等關稅，目前尚不確定這些關稅將如何計算，以及美國是否會考慮各種非關稅壁壘和國內稅，如增值稅（VAT）或商品及服務稅（GST）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財