電價以低於競爭鄰國為原則 郭智輝：不會漲到像韓國那麼高

經濟部長郭智輝表示，電價調漲以低於競爭鄰國為原則。（記者劉信德攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部將在月底召開電價費率審議會拍板4月新電價，多名立委今在立法院經濟委員會上關切電價調漲議題。對此，經濟部長郭智輝表示，國內電價不會漲到像韓國那麼多，工業電價的原則是不高於競爭鄰國，經濟部與台電會想辦法算出最適合的方案。

民進黨籍立委邱議瑩質詢時，關切水電議題，總預算沒過影響層面廣大，台電千億撥補案未能在立法院通過，台電累計虧損高達4229億元，台電的財務體質足以支撐它永續經營嗎？郭智輝回應，台電負債主因是電價長期凍漲所致。

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邱議瑩續說，民生電價長時間以來只漲1000度以上，以下都凍漲，立法院也不同意撥補，台電虧損漏洞也愈來愈大，研判調漲電價勢在必行，因此建議經濟部研議如何降低民生住宅及小商家在電價調漲下的負擔。

邱議瑩指出，台電董事長曾文生日前說明，如果台電以韓國電價收費，微幅調整的情況下，2024年其實是可以盈餘1539億元，台灣會漲到韓國電價水準嗎？

郭智輝表示，「應該是不用漲到那麼高」，要努力將CPI控制在2%，所以經濟部與台電會想辦法調整，細算出最適化方案。

國民黨籍立委楊瓊瓔質詢時指出，媒體報導4月電價平均漲幅4%，其中民生住宅及小商家用電會更高，傳出這波調漲鎖定330度以下，要調回過去約每度2、3元的水準，此外，用電越多者漲幅越大。

對此，郭智輝重申，電價調漲非經濟部決定，是電價審議委員會決議，並否認「這個部分基本上都不是台電裡面所討論的方向」，關於媒體報導的訊息他本人並無聽聞。

民進黨籍立委賴瑞隆表示，台電苦撐很久仍未等到政府支持，考量穩定物價的重要性，希望4月電價能先不漲，等到7月新民意出爐再來通盤研議。

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