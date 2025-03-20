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買阿拉斯加氣源是真的！中油今簽LOI 不只買氣還爭取參股

2025/03/20 18:54

中油簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書，可深化台美能源合作，強化天然氣供應穩定。（中油提供）中油簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書，可深化台美能源合作，強化天然氣供應穩定。（中油提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕促進台美能源合作，中油今（20日）與美國阿拉斯加州政府公營公司AGDC，簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」。中油表示，尚未洽談投資細節，但已是「重要里程碑」，代表雙方有共識，而中油除採購天然氣外，也會爭取上游投資參與權。

美國總統川普上任後，能源政策由再生能源轉向石化能源，也對阿拉斯加天然氣開採政策鬆綁；台灣要解決對美國的貿易逆差問題，政府已宣示會擴大採購美國天然氣，目前中油採購美氣已有三個20-25年的長期合約，去年美氣進口比重也達10%。

據了解，中油與阿拉斯加天然氣團隊接觸時間並不短，但先前開採遭限制等因素，AGDC需要尋求投資夥伴、大股東等，在川普上任置政策鬆綁後， AGDC已與主要開發商Glenfarne Group, LLC （Glenfarne）完成計畫開發協議，將共同開發Alaska LNG計畫。

中油補充，Glenfarne是一家能源和基礎設施資產公司，專注於開發擁有營運及產業管理，業務遍及美洲市場，擁有近50個可再生能源電網天然氣和LNG出口計畫，共分布於九個國家。

中油發言人林珂如指出，雖只是LOI，但已是重要里程碑，投資者到位後，該計劃就會加速開發，後續談判協商還需要時間，而中油簽署LOI代表雙方有共識，會繼續走下去。

Alaska LNG開採也需要三到五年時間，若順利就會是中油首個來自阿拉斯加的氣源，也視美國LNG出口設施中，距離台灣最近的LNG供應來源，無需通過巴拿馬運河，航運時間大幅縮短。

若比較美國其他氣源航程較遠約要27天，可望縮短至10、11天，能降低航程風險，提升台灣天然氣供應的可靠性。

中油與阿拉斯加LNG團隊簽署的LOI，是由中油總經理張敏AGDC總經理Frank Richards代表簽署，並由來訪阿拉斯加州州長Mike Dunleavy及經濟部部長郭智輝共同見證。

經濟部也表示，雙方簽署意向書可深化台美能源夥伴關係，也為台灣能源供應多元化奠定良好基石。雙方在簽署意向書後，會儘速展開採購與投資細節的協商，達成互利雙贏的合作目標。

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