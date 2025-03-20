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健喬未來五年資本支出將逾210億 2年內啟動大併購案

2025/03/20 18:36

健喬預計5年內砸下210億元資本支出，2年內有大型併購案。圖為健喬董事長林智暉。（資料照）健喬預計5年內砸下210億元資本支出，2年內有大型併購案。圖為健喬董事長林智暉。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣藥廠健喬（4114）董事長林智暉今日表示，接下來五年內資本支出將達210億元，其中買藥廠及買國內外藥證，就會砸下180億元，預期2年內應該會有較大的併購案產生。

林智暉說，過去健喬買了許多藥廠，但已經6年沒買廠，這幾年並不是沒有找尋合適的併購標的，有3間藥廠甚至已經出價，只是最後沒有成功，接下來的併購標的將不會選擇跟健喬類似的藥廠，目前健喬還缺一些品項，大分子藥、針劑廠都是可以考慮的方向。

健喬財務長黃立宇補充表示，去年健喬營收55億元創新高，每股稅後盈餘1.63元，去年銷售費用及推廣費用增加，主要是為今年的成長布局，他指出，從2015年起，健喬每三、四年市值都會有一定程度的成長，2018年成長至50億元，去年已來到150億元，合併負債比32%，並有穩定的現金流，公司體質相當健全。

林智暉表示，今年的股本預計會到50億元，EPS目標不低於去年水準，營收因去年與Hasten Biopharmaceuticals Holding （香港）海森生物旗下HP Bidco 2 Limited簽約，拿到高血壓、糖尿病、失眠三領域藥物港澳台代銷，今年將可貢獻3億元，因此整體營收將可突破60億元。

健喬指出，未來數年內，隨著多項新藥陸續取得藥證並上市，有望進一步推動公司營收成長，其中治療子宮肌瘤之新藥Linzagolix於2024年送件，預計將於今年第二季獲得藥證。此外，健喬亦透過技術合作、策略聯盟及授權合作等方式，加速新藥導入與市場滲透，穩固長期競爭優勢。

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