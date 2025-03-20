2月外銷訂單優於預期 海外生產比寫近5年新低

經濟部公布今年2月外銷訂單優於預期。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕2月外銷訂單優於預期!經濟部指出，因2月資通訊、電子產品接單強勁，加上國際手機新品上市、AI需求強勁、中國祭出舊換新政策等，帶動終端消費品成長，今年2月訂單金額為494.5億美元、年增31.1%；合併前2月接單金額964.2億美元、創歷年次高，展望第一季接單狀況，接單金額有望同創歷年次高。

經濟部統計處長黃于玲表示，從各類接單貨品來看，電子、資通訊、光學器材乃至於機械產品等還是穩定成長；受春節因素影響，以1、2月合併統計來看，電子產品373.5億美元、年增21.8%，創下歷年同期新高。

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不過，基本金屬、塑橡膠製品、化學品等傳產貨品，因受到海外同業低價競爭影響、還是偏弱，黃于玲指出，「各類貨品表現不均勻」。至於川普關稅是否仍有拉貨潮?黃于玲解釋，廠商陸續都有反應，但也有少數廠商表示，先前已有拉貨，本月顯得相對較淡，她指出，關稅政策多少都有影響，效益會多大，仍需要長期觀察。

至於主要接單地區，美國前2月接單金額328.1億美元、東協184.9億美元，雙創歷史同期新高，黃于玲分析，仍是AI強勁帶動電子產品等強勁成長，東協則有電子產品、運輸工具等表現亮眼。

前2月的海外生產比45.1%，較去年同期下降2.9個百分點，創下近5年新低，黃于玲解釋，主要還是受到AI強勁，伺服器等相關產品多在台生產，導致海外生產比下降。

展望三月與第一季接單，統計處預估，3月接單金額為520到540億美元，年增10.3%到14.5%；第一季接單金額推估在1484億到1504億美元之間，年增11.3%到12.8%；黃于玲預估，成長動能仍來自電子產品，傳統貨品還在等待復甦，首季接單表現有機會僅次2022年的1731億美元。

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