晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2月外銷訂單優於預期 海外生產比寫近5年新低

2025/03/20 18:04

經濟部公布今年2月外銷訂單優於預期。（記者林菁樺攝）經濟部公布今年2月外銷訂單優於預期。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕2月外銷訂單優於預期!經濟部指出，因2月資通訊、電子產品接單強勁，加上國際手機新品上市、AI需求強勁、中國祭出舊換新政策等，帶動終端消費品成長，今年2月訂單金額為494.5億美元、年增31.1%；合併前2月接單金額964.2億美元、創歷年次高，展望第一季接單狀況，接單金額有望同創歷年次高。

經濟部統計處長黃于玲表示，從各類接單貨品來看，電子、資通訊、光學器材乃至於機械產品等還是穩定成長；受春節因素影響，以1、2月合併統計來看，電子產品373.5億美元、年增21.8%，創下歷年同期新高。

不過，基本金屬、塑橡膠製品、化學品等傳產貨品，因受到海外同業低價競爭影響、還是偏弱，黃于玲指出，「各類貨品表現不均勻」。至於川普關稅是否仍有拉貨潮?黃于玲解釋，廠商陸續都有反應，但也有少數廠商表示，先前已有拉貨，本月顯得相對較淡，她指出，關稅政策多少都有影響，效益會多大，仍需要長期觀察。

至於主要接單地區，美國前2月接單金額328.1億美元、東協184.9億美元，雙創歷史同期新高，黃于玲分析，仍是AI強勁帶動電子產品等強勁成長，東協則有電子產品、運輸工具等表現亮眼。

前2月的海外生產比45.1%，較去年同期下降2.9個百分點，創下近5年新低，黃于玲解釋，主要還是受到AI強勁，伺服器等相關產品多在台生產，導致海外生產比下降。

展望三月與第一季接單，統計處預估，3月接單金額為520到540億美元，年增10.3%到14.5%；第一季接單金額推估在1484億到1504億美元之間，年增11.3%到12.8%；黃于玲預估，成長動能仍來自電子產品，傳統貨品還在等待復甦，首季接單表現有機會僅次2022年的1731億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財