別在週六訂機票！外媒揭每週「這天」買更省錢

《GOBankingRates》指出每週最便宜和最貴的訂票日。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少人計畫今年暑假出國旅遊，想要搶便宜機票。不過，當談到訂省錢的機票時，可能取決於你選擇在星期幾下訂，美國知名理財網站《GOBankingRates》指出每週最便宜和最貴的訂票日，分別是週二和週六。

《GOBankingRates》從Google Flights到Upgraded Points查詢了各種資料，了解到底哪幾天是買機票的最糟日子。網站指出，不要在週六買機票，來自Upgraded Tickets的研究表明，應該避免在週六訂票。隨著一週的結束，機票價格通常會在週五、週六和週日上漲。

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尤其是週六，對你的錢包來說是一個「禁飛區」，可能也要避免週五訂票，週五因為許多人臨時預訂週末的旅行，造成機票變貴。

此外，商務旅客也常會在週五訂下航班，需求的增加可能是機票價格上漲的原因。同樣值得注意的是，如果你無法避免週五訂票，最好提前至少四週訂票，因為超過一個月後的航班通常會有較低的票價。

至於最佳訂票日則是週二，通常，每週前幾天是訂票省錢的好時機。

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