去年民參公建投資1588億 高雄市奪回招商王寶座

財政部促參司表示，2024年民間投資公共建設共1588億元，高雄市居冠。（促參司提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部促參司表示，2024年民間投資公共建設案件共131件，投資金額達1588億元、為近10年第3高；其中，依「促參法」辦理共75件、投資金額達494億元，依其他法令辦理案件共56件、投資金額1094億元。各縣市中，廣義民參公建案件以高雄市簽約10件共493億元重返招商王，促參案件則以嘉義市簽約3件共70億元最多。

根據財政部統計，去年中央部會促參案件招商前3名為退輔會1件143億元、經濟部2件共115億元、交通部4件共34億元；地方政府招商前3名為嘉義市3件共70億元、台北市10件共59億元、高雄市3件共25億元。

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至於廣義民參公建案件，去年中央部會招商前3名為交通部11件共158億元、退輔會1件143億元、經濟部2件共115億元；地方政府招商前3名則是高雄市10件共493億元、台北市15件共200億元、新北市20件共174億元。

財政部表示，去年促參案投資金額最高由宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩興建營運移轉案143億元奪冠，桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案115億元次之。簽約促參案中涵蓋多元公共建設類別，例如環境污染防治設施（嘉義市綠能永續循環中心BOT案70億元）、衛生福利及醫療設施（如高雄市鼓山長照服務園區BOT+ROT案8億元）、農業及資源循環再利用設施（台南市將軍智慧水產加工及物流運籌中心OT案0.35億元）及影視音設施（台中流行影音中心OT案4億元）等。

另，其他法令辦理的民參案件中，則以高雄市左營高鐵科技之心第3種商業區A、B土地公辦都更案投資金額154億元最高，台南市北區延平段九六新村眷改土地都更事業投資金額113億元次之。

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