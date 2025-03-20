小粉紅慘了！美國會要求6所頂大交出中國留學生名單

美國會議員指出，美國的學生簽證系統已經成為「北京的特洛伊木馬」，北京將研究人員安插到美國的主要機構中，讓他們直接接觸具有軍民兩用的敏感技術。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院「美國中共戰略競爭特設委員會」，致函史丹佛大學和卡內基美隆大學等6所美國大學，要求4月1日前提供有關中國留學生的訊息，這是美國國會以國家安全擔憂為由遏制中國學生赴美的最新舉措。

《南華早報》20日報導，美國史丹佛大學、卡內基美隆大學（Carnegie Mellon）、普渡大學（Purdue University）、伊利諾伊大學（University of Illinois）、馬里蘭大學（University of Maryland）和南加州大（University of Southern California），是美國最活躍的研究型大學之一，招生大量中國留學生。

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在國安考量下，美國眾議院「美國中共戰略競爭特設委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）致函這6所頂大，要求4月1日前提供有關中國留學生的訊息，包括學生以前就讀的大學名稱、學費來源以及他們參與的研究和大學項目類型。

穆勒納爾說，中國共產黨已經建立了一個有據可查的系統性管道，將研究人員安插到美國的主要機構中，讓他們直接接觸具有軍民兩用的敏感技術。

他強調，美國的學生簽證系統已經成為「北京的特洛伊木馬」，如果不加以解決，這一趨勢將繼續取代美國人才，損害研究誠信，並以犧牲我們為代價，助長中國的技術雄心。

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