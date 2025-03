小粉紅慘了！美國會要求6所頂大交出中國留學生名單

美國會議員指出,美國的學生簽證系統已經成為「北京的特洛伊木馬」,北京將研究人員安插到美國的主要機構中,讓他們直接接觸具有軍民兩用的敏感技術。(示意圖,美聯社)

〔財經頻道/綜合報導〕美國眾議院「美國中共戰略競爭特設委員會」,致函史丹佛大學和卡內基美隆大學等6所美國大學,要求4月1日前提供有關中國留學生的訊息,這是美國國會以國家安全擔憂為由遏制中國學生赴美的最新舉措。

《南華早報》20日報導,美國史丹佛大學、卡內基美隆大學(Carnegie Mellon)、普渡大學(Purdue University)、伊利諾伊大學(University of Illinois)、馬里蘭大學(University of Maryland)和南加州大(University of Southern California),是美國最活躍的研究型大學之一,招生大量中國留學生。

在國安考量下,美國眾議院「美國中共戰略競爭特設委員會」主席穆勒納爾(John Moolenaar)致函這6所頂大,要求4月1日前提供有關中國留學生的訊息,包括學生以前就讀的大學名稱、學費來源以及他們參與的研究和大學項目類型。

穆勒納爾說,中國共產黨已經建立了一個有據可查的系統性管道,將研究人員安插到美國的主要機構中,讓他們直接接觸具有軍民兩用的敏感技術。

他強調,美國的學生簽證系統已經成為「北京的特洛伊木馬」,如果不加以解決,這一趨勢將繼續取代美國人才,損害研究誠信,並以犧牲我們為代價,助長中國的技術雄心。

