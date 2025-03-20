萬泰科切入AI伺服器內部線 營收逐年成長20％

萬泰科看好今年營收、獲利將追趕2022年歷史新高水準。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠萬泰科（6190）全力鎖定AI伺服器內部線市場，管理層預計4月正式量產出貨並持續擴產，年底月產能將上看1000萬公尺，可望帶動全年營收獲利優於去年，此外，集團同步訂定長期成長目標，今年起至2030年的業績年均複合成長率20%至25%，合併毛利率屆時將站穩20%。

萬泰科董事長張銘烈今天在法說會表示，集團去年11月確立切入AI伺服器內部高速線市場，並在今年2月取得國際標準，目前泰國已完成第一期工程，每月產能200萬公尺，正在小量出貨，預計4月正式量產，並同步執行第二期工程、月產能600萬至800萬公尺，明年接力第3期工程、月產能800萬至1000萬公尺，合計2026下半年每月產能合計達到2000萬公尺。

請繼續往下閱讀...

萬泰科總經理張程雅指出，今年資本支出約2億元，用於泰國擴產與其他新品研發所需，倘若美國投資佈局擴大，將追加至8億、9億元，從AI伺服器內部高速線價格來看，每公尺約10元，成為集團未來營運重要的營運動能，今年佔整體營收3%，明年倍數成長，整體高速網路線將廣泛應用於資料中心、企業網路、高級住宅與智慧基礎設施。

萬泰科財務主管暨會計主管許玉秀預估，集團至2030年的營收比重約為AI伺服器10%至15%、高端與客製化15%至20%、車用10%至15%、主流應用45%至50%；毛利率方面，目標2030年AI伺服器20%至30%、高端與客製化25%至35%、車用8%至12%、主流應用10%至20%，整體來看，高毛利業務營收貢獻將達到30%。

萬泰科總經理張程雅指出，AI伺服器內部高速線會是集團未來營運重要的營運動能之一。（記者方韋傑攝）

拉升美國市場比重 斬獲新衛星客戶

萬泰科2024年營收比重為美國34%，泰國27%，越南18%，中國及香港10%，台灣7%，其他4%，目標在2030年的美國市場營收佔比將提升至40%，除了AI伺服器內部線客戶拉貨，同時由於日本同業因成本考量退出東南亞商場，萬泰也將因此受惠於車用電動化與家電升級商機。

張程雅提到，公司與美系低軌衛星客戶已維持3年以上合作關係，對方每年的總需求量持續上升，且持續拓展拉丁美洲、南亞、東南亞等非美國市場，且原先的中資競爭對手在供應鏈去中化的趨勢發展之下，陸續失去供應資格，有助於萬泰未來成長。

萬泰科現金股利2元 美關稅影響不大

萬泰科2024全年合併營收81.4億元、年增24.9％，稅後淨利3.58億元、年增59.6％，每股盈餘（EPS）達2.28元、年增率 56.2％，配發現金股利2元，以今日收盤價42.5元計算，殖利率4.7%。

張銘烈說，集團早年前往海外佈局，加上過去疫情期間強化產能韌性，現在面對美國總統川普的關稅大刀，「對我們來說OK」，集團成本反映、價格競爭都很靈活，因此影響不大，此外，公司過去5年年化總股東報酬率（TSR）為 23%，訂定2030年總股東報酬率目標為30%，透過穩健營收成長、獲利率提升及70%股息配發率，持續創造長期股東價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法