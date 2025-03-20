精誠攜手美商鄧白氏 打造碳管理一站式解決方案

精誠攜手鄧白氏、玉山銀行，打造碳管理一站式解決方案。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕企業永續轉型需求持續，系統整合廠精誠（6214）今日宣布，攜手美商鄧白氏，將在精誠自主研發的碳管理系統平台導入鄧白氏的全球ESG數據，提供企業涵蓋碳盤查計算至ESG評鑑的一站式解決方案，並以台灣、東南亞地區的中小企業為主要服務對象。

精誠MEGA SI生態長暨資深副總經理詹伊正表示，此次鄧白氏合作，將其覆蓋全球8200萬家企業及台灣超過42萬家企業的ESG數據，與精誠系統平台串接，除了協助企業降低永續資訊的收集門檻和成本，也提供高度可信的第三方數據，進一步最佳化永續改善策略，加速邁向淨零轉型的目標。

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精誠表示，此次合作包含整合精誠開發的「中小企業碳管理平台」與美商鄧白氏的「ESG永續數據」，企業僅需輸入使用的資源數據，即可快速完成碳排放計算，並透過儀表板掌握自身碳排放狀況。

同時，企業也可透過鄧白氏ESG產業數據分析、ESG Rating機制，在符合國際六大永續準則下，協助企業了解其產業平均值，並與同業ESG數據進行比較，並且串聯鄧白氏「ESG永續標章」進行永續揭露，不僅有助取得潛在客戶信任，也進一步提升國際競爭力。

作為產業倡議夥伴，玉山銀行也積極發展永續金融，為鼓勵企業投入永續轉型，促進產業升級，亦建立「碳資料管理工具」，鼓勵尚未進行碳盤查的企業，加速收集及管理碳排資料。

對於已進行碳盤查的企業，則結合永續轉型平台專家團隊，協助優化永續資料品質並提升揭露維度。希望透過將永續數據與金融產品的結合，帶動整體產業一起投入減碳作為，發揮金融影響力。

未來，精誠也將持續運用綠色科技賦能企業，攜手鄧白氏進一步擴展服務範疇，助力國際化台商強化碳管理與ESG合規能力，並且推動更多中小企業落實永續環境治理，攜手邁向全球永續競爭的新里程碑。

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