晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

精誠攜手美商鄧白氏 打造碳管理一站式解決方案

2025/03/20 16:33

精誠攜手鄧白氏、玉山銀行，打造碳管理一站式解決方案。（業者提供）精誠攜手鄧白氏、玉山銀行，打造碳管理一站式解決方案。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕企業永續轉型需求持續，系統整合廠精誠（6214）今日宣布，攜手美商鄧白氏，將在精誠自主研發的碳管理系統平台導入鄧白氏的全球ESG數據，提供企業涵蓋碳盤查計算至ESG評鑑的一站式解決方案，並以台灣、東南亞地區的中小企業為主要服務對象。

精誠MEGA SI生態長暨資深副總經理詹伊正表示，此次鄧白氏合作，將其覆蓋全球8200萬家企業及台灣超過42萬家企業的ESG數據，與精誠系統平台串接，除了協助企業降低永續資訊的收集門檻和成本，也提供高度可信的第三方數據，進一步最佳化永續改善策略，加速邁向淨零轉型的目標。

精誠表示，此次合作包含整合精誠開發的「中小企業碳管理平台」與美商鄧白氏的「ESG永續數據」，企業僅需輸入使用的資源數據，即可快速完成碳排放計算，並透過儀表板掌握自身碳排放狀況。

同時，企業也可透過鄧白氏ESG產業數據分析、ESG Rating機制，在符合國際六大永續準則下，協助企業了解其產業平均值，並與同業ESG數據進行比較，並且串聯鄧白氏「ESG永續標章」進行永續揭露，不僅有助取得潛在客戶信任，也進一步提升國際競爭力。

作為產業倡議夥伴，玉山銀行也積極發展永續金融，為鼓勵企業投入永續轉型，促進產業升級，亦建立「碳資料管理工具」，鼓勵尚未進行碳盤查的企業，加速收集及管理碳排資料。

對於已進行碳盤查的企業，則結合永續轉型平台專家團隊，協助優化永續資料品質並提升揭露維度。希望透過將永續數據與金融產品的結合，帶動整體產業一起投入減碳作為，發揮金融影響力。

未來，精誠也將持續運用綠色科技賦能企業，攜手鄧白氏進一步擴展服務範疇，助力國際化台商強化碳管理與ESG合規能力，並且推動更多中小企業落實永續環境治理，攜手邁向全球永續競爭的新里程碑。 

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財