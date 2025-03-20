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黃仁勳成功是「運氣好」？季辛格批輝達AI晶片太貴

2025/03/20 18:51

特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）認為，輝達的AI晶片價格過高。（美聯社資料照）特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）認為，輝達的AI晶片價格過高。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）近日在輝達GTC 2025會場的《Acquired》播客節目中接受訪問，他重申，輝達執行長黃仁勳在AI領域成功很幸運，並批評輝達的AI晶片價格過高。

綜合《Wccftech》及《TomsHardware》報導，在輝達GTC 2025 會場的 Acquired 播客節目中，季辛格被問及輝達執行長黃仁勳是如何意識到 AI 的巨大潛力時，他說，2000 年代中期前 CPU 是王者，很欣賞黃仁勳的堅持，黃堅持從圖形處理開始優化工作負載，而這種架構恰好適合AI的需求，並稱「黃仁勳在 AI 領域很幸運」。

不過，季辛格對當前AI硬體成本攀升表達擔憂，他認為，AI訓練工作負載的成本尚可接受，推理系統的成本卻過高。季辛格強調，AI GPU太貴了，如果我們要完全實現AI推理系統的目標，甚至超越這一目標，花費的成本將比目前高出1萬倍。

季辛格也提到他在英特爾時期一項失敗專案「Larrabee」，該專案試圖將CPU的可程式性與GPU的高吞吐量架構結合。他表示，英特爾當初若堅持這條路，未來的發展可能會截然不同。

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