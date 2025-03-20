川普關稅戰威力大 中國「矽谷」深圳前2月出口慘跌16.6％

有中國「矽谷」之稱的科技重鎮深圳，今年前2個月出口大幅下滑16.6%。圖為深圳港。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，有中國「矽谷」之稱的科技重鎮深圳，今年前2個月出口大幅下滑，顯示美國總統川普對中國發動的關稅戰已逐漸產生影響。

根據深圳海關公布的數據，今年前2個月，深圳企業的出口額年減16.6%至3673億元人民幣（新台幣1.67兆元），與同一時間中國全國出口額年增2.3%形成鮮明對比。

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其中，佔深圳出口比重最高的一般貿易出口下降29.6%，出口加工貿易（即進口原料進行製造並再出口）下降5.5%，保稅物流（bonded logistics）則增加19.7%。

經濟學家認為，一般貿易急遽下降顯示，深圳可能已經感受到美中貿易戰加劇的影響。香港大學金融學講座教授陳志武表示，一般貿易包括工廠出口高附加價值產品，如消費電子產品和機械設備，這2個產業高度集中在深圳。

陳志武說，隨著地緣政治緊張升級，其他國家可能對接受來自中國的某些類別商品，如電子產品，變得越來越謹慎，這可能對深圳的出口造成壓力。

深圳通常被稱作中國的「矽谷」，擁有許多科技大廠，包括電信巨擘華為、電動車大廠比亞迪和無人機製造商大疆創新。

就中國全國而言，今年前2個月中國出口成長較2024年年底大幅放緩，當時中國的出口商因預期川普將提高對中國關稅而爭相提前發貨。海關數據顯示，今年前2個月，中國出口年增2.3%，不及2024年12月的年增10.7%，以及2024年同期的7.1%。

自川普重返白宮以來已對中國實施2輪加徵關稅，累計加徵20%。

電商巨擘京東首席經濟學家沈建光則說，今年前2個月深圳出口大幅下滑，也可能與去年出口的高基期效應有關。

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