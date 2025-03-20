晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普關稅戰威力大 中國「矽谷」深圳前2月出口慘跌16.6％

2025/03/20 16:08

有中國「矽谷」之稱的科技重鎮深圳，今年前2個月出口大幅下滑16.6%。圖為深圳港。（彭博資料照）有中國「矽谷」之稱的科技重鎮深圳，今年前2個月出口大幅下滑16.6%。圖為深圳港。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，有中國「矽谷」之稱的科技重鎮深圳，今年前2個月出口大幅下滑，顯示美國總統川普對中國發動的關稅戰已逐漸產生影響。

　根據深圳海關公布的數據，今年前2個月，深圳企業的出口額年減16.6%至3673億元人民幣（新台幣1.67兆元），與同一時間中國全國出口額年增2.3%形成鮮明對比。

　其中，佔深圳出口比重最高的一般貿易出口下降29.6%，出口加工貿易（即進口原料進行製造並再出口）下降5.5%，保稅物流（bonded logistics）則增加19.7%。

　經濟學家認為，一般貿易急遽下降顯示，深圳可能已經感受到美中貿易戰加劇的影響。香港大學金融學講座教授陳志武表示，一般貿易包括工廠出口高附加價值產品，如消費電子產品和機械設備，這2個產業高度集中在深圳。

　陳志武說，隨著地緣政治緊張升級，其他國家可能對接受來自中國的某些類別商品，如電子產品，變得越來越謹慎，這可能對深圳的出口造成壓力。

　深圳通常被稱作中國的「矽谷」，擁有許多科技大廠，包括電信巨擘華為、電動車大廠比亞迪和無人機製造商大疆創新。

　就中國全國而言，今年前2個月中國出口成長較2024年年底大幅放緩，當時中國的出口商因預期川普將提高對中國關稅而爭相提前發貨。海關數據顯示，今年前2個月，中國出口年增2.3%，不及2024年12月的年增10.7%，以及2024年同期的7.1%。

　自川普重返白宮以來已對中國實施2輪加徵關稅，累計加徵20%。

　電商巨擘京東首席經濟學家沈建光則說，今年前2個月深圳出口大幅下滑，也可能與去年出口的高基期效應有關。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財