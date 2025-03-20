迎來高速成長元年 雲豹加速日本、東南亞海外業務

雲豹能源（6869）今日舉行法說會，雲豹能源總經理趙書閔（左）表示，2025年將是雲豹未來3年高度成長的元年。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕雲豹能源（6869）今日舉行法說會，雲豹能源總經理趙書閔表示，2025年將是雲豹未來3年高度成長的元年，看好營收能逐季成長，包括光電綠能、儲能、綠電交易、水處理等四大主要營收來源皆可望成長；同時，將持續拓展海內外業務與多元營收，包括日本、菲律賓、越南等第專案都在進行中，預計2028年雲豹能源旗下再生能源累積開發持有建置量將超過5GW。

趙書閔指出，雲豹未來3-5年的長期動能，主要成長動能在於海外市場，海外市場單一案件規模大、市場大，有土地空間，太陽能發展慢一點，現在是東南亞的太陽能成長期。

請繼續往下閱讀...

她也分析，在太陽能電廠方面，國內全年案場開工量達120MW，第三季開工，預估2026年底完工；至於海外方面，拓展菲律賓、泰國、越南、印尼及日本等光電、風電及儲能市場，今年將參與菲律賓政府競標，加上其他地區綠能工程，海外目標開工量將達200MW。

雲豹能源副總譚宇軒表示，預計2028年雲豹能源旗下再生能源累積開發持有建置量將超過5GW，未來持續聚焦再生能源及環保永續領域，靈活運用多元投資戰略，發展創新綠能及循環經濟業務，打造亞太綠能領導品牌，驅動全球能源轉型。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法