川普擬4/2實施對等關稅 台灣百家豬場擴大採購美玉米1年達12萬噸

由百家養豬場組成的彰化合興農畜牧生產合作社和美商簽署玉米採購備忘錄。左一為該合作社主席劉芸富、左二為外交部長林佳龍。（記者方賓照攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美總統川普擬於4月2日發動對等關稅，我國農業部與外交部擬透過鼓勵民間企業擴大對美穀物採購釋出善意，外交部長林佳龍今（20日）表示，今年9月台灣赴美的農業採購訪問團肩負重任，將會拚縮短兩國貿易逆差，也特別感謝彰化合興農畜牧生產合作社已承諾每年將至少採購12萬噸美國玉米。

我國大宗穀物（黃豆、小麥、玉米）都高度倚賴進口，雖台灣農產品外銷最大市場為美國，去年外銷總額約8.87億美元，但美國農產品去年輸入我國總額達37.98億美元，貿易逆差超過4倍，我國自美國採購的黃小玉數量近年都呈現成長趨勢，其中飼料主要原料玉米去年自美國採購達172萬噸，較上一年同期成長100%。為更進一步增加對美國大宗穀物採購量，據了解，兩年一辦的台灣赴美農業採購訪問團今年參加的業者將創新高，至於規劃採購量可望突破去年成長。

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外交部長林佳龍今出席彰化合興農畜牧生產合作社和美國德隆公司簽署採購美國玉米MOU，林佳龍指出，合興預計每年規畫採購12萬噸的飼料，認為這是以大帶小、軟硬結合、公私協作的典範，除肯定美國是農業生產大國、穀物品質好，有完善的檢驗機制外，也認為可透過擴大對美採購國內缺少的大宗穀物縮短美台貿易逆差。他強調，外交部將會跟農業部密集討論。

過去採購飼料原料玉米等多為傳統飼料大廠，這是首次農民籌組的合作社對美採購飼料原料，合興生產合作社主席劉芸富表示，這次集合共100家養豬場聯合採購，就是希望大農小農籌組聯合艦隊，讓飼料來源穩定，進一步提高豬肉品質。

他坦言，美國玉米一年下來的平均成本確實比其他國家玉米成本略高，但肉豬飼養過程若遇到飼料原料轉換，味覺敏銳的豬隻通常會有至少14天的時間胃口不佳，如果全程都用相同原料（美國玉米）製成的飼料餵養，豬隻飼養過程則更穩定，「雖然可能會差幾角的成本，但豬肉品質無可取代」。

民間合作社採購美國玉米可能會遇到資金的問題，外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋表示，信保基金會提供最大的支持，另也會鼓勵美國穀物商在台灣設有更多當地代理，讓國內畜牧場或養殖場更容易認識美國的相關產品。

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