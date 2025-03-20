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台泥發行3.5億美元綠色海外無擔保可轉換公司債

2025/03/20 15:47

台泥宣布成功發行3.5億美元的綠色海外無擔保可轉換公司債。（台泥提供）台泥宣布成功發行3.5億美元的綠色海外無擔保可轉換公司債。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）宣布成功發行3.5億美元的綠色海外無擔保可轉換公司債，此次發行成為今年以來台灣最大規模的國際可轉債籌資案。

台泥表示，面對全球對ESG（環境、社會及公司治理）投資需求的持續上升，此次發行成功吸引了眾多國際長期基金及機構的踴躍參與。該發行獲得發行金額3倍的超額認購，配售的投資人數目來自歐洲及美國佔比超過51%，長線投資人（Long Only Investors）佔比超過25%。

台泥指出，募集的資金將主要用於增資台泥荷蘭控股公司TCC Dutch Holdings B.V.，以增強土耳其及歐洲低碳水泥和綠色能源項目的資金儲備。

台泥董事長張安平強調，台泥將持續秉持永續發展理念，積極推進綠色轉型，致力成為全球低碳經濟的領導者，為環境保護與企業永續發展作出更大貢獻。

台泥繼2024年12月台泥發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債（SLCB），總額達新台幣80億元後，此次綠色海外可轉換公司債的成功發行，為台泥的全球減碳增綠策略提供了強有力的資金支持，也充分體現台泥落實全面氣候承諾及推動綠色轉型的決心。

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