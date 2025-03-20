名師解盤》容逸燊：成交量續縮 台積電尾盤有護盤力道

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數今天上漲416點，但成交量仍然續縮，只有2700億元，短時間還必須爆量，才有辦法站回22500點的壓力之上，昨天台指期結算過後，外資期貨淨空單籌碼，稍微降到3萬6000口，結算過後算是比較好現象，包含恐慌指數VIX往下掉，顯示外資在台股現貨賣超，慢慢在降低當中，昨天受聯準會會後FOMC聲明，將會每個月出售債券，從250億美元減少到50億美元，短時間內也沒有很擔憂衰退疑慮，使昨天股債同漲，美股昨天平均反彈1%左右。

輝達GTC大會過後，由於下一代GB300產品和GB200時間太過接近，上半年許多訂單，都要遞延到下半年，連帶影響台灣AI類股近期走勢比較弱勢，像台積電和許多老AI，都往今年低點去做測試，目前可以看到，外資和內資呈現土洋對作狀況，成交量持續低迷，各股延續性並不強，但還有零星股票有表現，記憶體的南亞科盤中來到46元，創近期新高，未來量增後，有機會擴散到其他記憶體族群，昨天強勢的軍工類股，今天就進入拉回、修正，短線在電子、傳產資金，進入輪動的狀況，OTC指數今天已經過了近期新高，而且OTC的量能，緩步往上墊高，收盤價是收在最近8個交易日的高檔區，很明顯今年的中小型股，會比大型股更有趨勢。

請繼續往下閱讀...

今天在盤面強勢股，也轉移到CPO族群，像聯亞、波若威都跌深反彈，以及3022威強電，還有強勢股2468華經，也漲停作收，所以看到在中小型股方面，只要過去一段時間，不是AI因素漲太多的，最近期其實都有資金進入的標的。

另外一個注意的重點，是週五即將是美股四巫日結算，台股在結算過後，籌碼稍微的轉好，以及未來注意美股科技類股，在四巫日過後，是否可以同樣地進入止穩，下一週是川普的對等關稅在4月初宣布之前的最後一週，我認為市場上逐漸有利空出盡的氣氛，如果4月初對等關稅出來，反而是以一種漸進的方式，來針對各個國家各產品，去分級課稅，就有機會進入到利空出盡狀況，包含美股科技股有機會回穩的話，將可以帶動外資資金，再回到台灣股市，另外可以注意，台積電必須要守住最近期低點952元，今天表現不錯，在ADR沒有大漲狀況下，今天盤中大漲33元，明顯看到尾盤有護盤力道，台積電守住950元關卡，對於多頭將是非常重要的信心支撐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法