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國營銀行留才攬才 財政部提5大福利優化措施

2025/03/20 15:21

財政部長莊翠雲今表示，對於台銀、土銀及輸銀的員工薪資福利，已提出5大措施提報行政院。（記者鄭琪芳攝）財政部長莊翠雲今表示，對於台銀、土銀及輸銀的員工薪資福利，已提出5大措施提報行政院。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國營銀行待遇不如已民營化公股銀行，影響其攬才留才。財政部長莊翠雲今表示，對於台銀、土銀及輸銀的員工薪資福利，已提出5大措施提報行政院，包括生育補助每胎10萬元、外加伙食費每月3000元、績效獎金提高至4.6個月、決算稅前盈餘提列1%~8%為激勵獎金、每月由銀行和行員各提撥1000元透過信託方式以提高退休準備。

莊翠雲今率所屬機關首長及公股事業董事長、總經理等赴財委會進行業務報告，朝野立委關切國營銀行員工福利優化方案。莊翠雲表示，國營金融機構員工福利優化方案5大措施已經提報行政院，針對生育補助部分，人事總處已經開過會，其他項目正在徵詢相關主管機關。

她指出，國營銀行員工福利優化措施包括：生育補助每胎10萬元；外加伙食費每個月3000元；經營績效獎金上限從4.4個月提高至4.6個月；對於基層員工，應在決算稅前盈餘中提撥1%至8%，按照員工績效、KPI達成情況等，給予激勵；透過員工福利信託，員工每月從薪水提撥1000元，銀行也相對提撥1000元進行信託，以優化員工退休生活。

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