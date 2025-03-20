金融時報：特斯拉財報 有14億美元不知去向？

英媒報導，特斯拉似乎存在巨大會計漏洞。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克（Elon Musk）對政治熱衷的程度，導致特斯拉股價、銷量暴跌，現在英媒又爆出，特斯拉似乎存在巨大會計漏洞，對比資本支出和資產估值顯示，約有14億美元（約新台幣461億元）資金動向不明。

許多特斯拉的空頭和批評者，多年來一直質疑特斯拉的會計處理方式，但一直沒有取得太多進展。

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《金融時報》（Financial Times）先是點出，特斯拉明明手握370億美元（約新台幣1.2兆元）現金，卻在去年發行了60億美元（約新台幣1980億）的新債。

目前特斯拉正在加大投資，特別是在AI基礎設施方面，該公司預計在未來幾年中，每年投入至少110億美元（約新台幣3629億元），旨在創造機器人、運算和電池領域機會。

但特斯拉在2024年下半年支出63億美元（約新台幣2078億元）購置土地與設備，公司的「廠房、設備與不動產」（property, plant and equipment，PPE ）帳面價值卻僅增加49億美元，達到510億美元（約新台幣1.6兆元），存在14億美元的落差，是1個巨大的漏洞。

一般來說，購置土地與設備的金額和PPE的帳面價值雖然不會完全相等，但差距也不會太巨大。舉例來說，通用汽車在過去3年的資本支出為300億美元（約新台幣9899億元），處分了140億美元（約新台幣4619億元），因此其PPE帳面價值增加了160億美元（約新台幣5279億元）、達到887億美元（約新台幣2.9兆元）。

專業會計師Luzi Hail表示，由於財報只能看到這些項目的淨變動，而沒有完整的交易過程，例如他們也出售了部分PPE，而導致帳面價值減少，或者是因為併購案和外匯交易，讓支出和資產變動額不相符。

然而特斯拉並沒有在財報中揭露相關的資訊，如果金額不大或許還能說得過去，但可以導致14億美元消失的任何交易行為，應該要被公開才對。

至於是否有匯率問題，文章認為，這1差距也無法解釋。特斯拉在美國、中國和德國生產汽車，雖然歐元兌美元在2024年下半年確實走弱，但特斯拉5分之4的「長期資產」都在美國。

以上種種關鍵集合在一起，再加上這去向不明的14億美元，對投資人來說是值得注意的警訊。《金融時報》認為，特斯拉的帳務顯得有些異常，而此類異常可能是危險訊號，可能表示內部控制有點薄弱。

《Electrek》作者Fred Lambert表示，雖然擁有大量現金的公司舉債並不罕見，但在當前環境下，這並非理想的做法。

Fred Lambert也點評，要指控1家企業做假帳還是非常有風險的。但多年來，人們一直在指出特斯拉的會計行為不合法，這似乎是首次引起《金融時報》這樣的大型金融媒體關注。

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