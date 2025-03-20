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華航與中華電信研究院簽MOU 提升航空業AI應用

2025/03/20 15:02

華航與中華電信研究院簽署合作備忘錄，擴大AI人工智慧運用。（資料照）華航與中華電信研究院簽署合作備忘錄，擴大AI人工智慧運用。（資料照）

〔記者蔡昀容／台北報導〕中華航空與中華電信研究院本月簽署合作備忘錄（MOU），擴大運用人工智慧（AI）技術資源，建置AI整合開發及管理平台，在旅客服務提升方面，例如導入機器人客服「AI語音互動功能」，企業內部管理如預判航班行李數量及重量等。

華航是首家與中華電信研究院攜手合作的航空公司，華航官網未來將導入機器人客服「AI語音互動功能」，提供旅客查詢資訊更便利；藉由生成式AI進行客服對話分析，可針對音檔即時分析及快速分類問題，有助客服人員精準掌握旅客常見問題，也可加強內部教育訓練，提升客服效率及品質。

企業內部管理方面，華航未來也將結合AI「預測及預警應用」與大數據資料，精確預判航班行李數量及重量，有助客機機腹及貨機貨艙空間使用最大化，也節省人力；此外，雙方共建「AI生成式人工智慧平台」，運用機器學習模型管理與建構大型語言模型（LLM），加速AI規模化營運與部署，協助企業更有效管理地端AI應用與縮短模型開發時間。

中華電信研究院成立以來，專注於電信與資通訊技術研發，在國際標準制定與產業創新扮演關鍵角色，研究領域涵蓋寬頻網路、行動網路、人工智慧與資通安全等核心技術；在AI應用領域也為企業開發多項解決方案，包括AI客服機器人、AI語音助理及客戶心聲分析平台（DeepVoice）等，並獲台灣精品獎、國家玉山獎等頂尖獎項肯定。

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