失言風波後赴唐氏症特展 郭智輝：是寶貴的生命教育

郭智輝出席「世界唐氏症日特展：321創造我們的世界」觀展時表示，對他而言，這次觀展是寶貴的生命教育。（記者劉信德攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝日前因比喻台積電與英特爾的結合，如同與唐氏症家庭聯姻，引喻失當造成軒然大波。郭智輝今特別出席「世界唐氏症日特展：321創造我們的世界」觀展時表示，對他而言，這次觀展是寶貴的生命教育。

郭智輝謝謝基金會邀請，讓他在世界唐氏症日前夕，能夠親身參與這麼有意義的活動，是寶貴的生命教育，之前由於不了解唐氏症，說出錯誤比喻，造成傷害與負面效應，再次致上最深的歉意。

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郭智輝也感謝基金會執行長導覽解說，他表示，藉由這次機會清楚認識到唐氏症肇因是第21對染色體多了一條染色體造成異常，這是機率問題，而非遺傳。

郭智輝指出，由衷感佩協會董事長將愛護女兒的心化成大愛，協會為唐氏症患者與家屬付出大量努力，無論是提供早期療育、醫療資源、安置照顧、工作訓練等，以及推動社會支持工作、促進社會理解，讓每一位唐氏症患者感受到社會關愛與尊重。

郭智輝表示，經濟部中小企業署也持續推動各級政府及企業對社創的採購獎勵機制，也就是鼓勵社會採購社會創新組織的產品與服務，經濟部會持續協助，向企業推薦基金會商品，例如透過年度社創選品手冊每月發送電子報致產業夥伴，或是與企業合作設置快閃店、市集擺攤等方式，加強推廣宣傳，讓更多企業共同響應支持。

郭智輝也表示，今天參訪的觀展行程是履行原先向唐氏症基金會的承諾，特此向立法院請假。今上午立法院多位立委也指出郭智輝失言風波，郭智輝簡短表示，「我要謹言慎行。」

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