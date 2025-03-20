2025智慧城市展關注數位、綠色雙軸轉型 智慧交通運輸受矚目

ITS Taiwan理事長施義芳（右三）代表台灣，與泰國、印度、紐西蘭代表共同簽署「亞太道路收費聯盟」MOU，並與高公局副局長彭煥儒（左二）、遠通電收總經理張永昌（右一）、ITS Taiwan副理事長曾詩淵（左一）合影。（圖由遠通電收提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕亞洲規模最大的物聯網產業展會「2025智慧城市展」在台北舉辦，以「數位與綠色雙軸轉型（Digital and Green Transformation）」為主題，展現智慧科技與永續發展的最新趨勢。

遠通電收今天（20日）說明，與子公司遠創智慧、中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）舉辦「國際智慧運輸高峰會」，會中由ITS Taiwan理事長施義芳代表台灣，與泰國、紐西蘭、印度等國的ITS協會理事長與代表，共同簽署「亞太道路收費聯盟（Asia-Pacific Road User Charging Alliance）」合作備忘錄（MOU），以「淨零智慧交通需求管理」為主題，為解決各國交通日漸壅塞現況提出具體解決方案，共同促進亞太區域永續交通發展。

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聯盟成員將輪流主辦「亞太道路收費論壇」，提供政策制定者、產業專家及交通領域人士交流平台，持續探討ETC系統、擁擠費（Congestion Pricing）、道路收費定價（Road User Pricing）等議題，並積極研究AI與大數據科技應用於智慧收費模式，應對邁向永續交通面對的挑戰。

施義芳表示，台灣在科技與智慧交通領域的實力早已獲得國際肯定。去年ITS Taiwan與台北市政府代表台灣成功擊敗澳洲布里斯本，取得2029智慧運輸世界大會主辦權。

遠通電收執行董事兼總經理張永昌以ITS Taiwan常務監事身份致詞時表示，亞太道路收費聯盟的成立，有助於台灣在這區域平台上持續將ETC與ITS的成功實證經驗分享給亞太各國。未來也將持續拓展海外市場並深化國際合作，推動創新且永續的道路收費機制。

泰國自2021年起與遠通電收合作，於當地新建的M81及M6高速公路導入ETC系統，總長近300公里，規劃設置28座收費門架，將分別於今年第三季及明年完工。此外，泰國M9高速公路自2022年導入ETC，已有超過66萬名車主登記使用，駕駛平均行駛速率提升1.8倍，每車道每小時可增加43%車流量，收費站前壅塞情況改善達95%。

泰國ITS協會理事長Tongkarn Kaewchalermtong表示，落實道路收費是一項深具變革性的政策，不僅能優化交通流量，更能確保交通基礎設施的永續資金來源。聯盟將致力於推動道路收費技術的發展與實施策略，並與國際最佳實務接軌。

除了泰國，印度已在國道44號設立6座ETC試點，並評估在其他高速公路採用台灣RFID與AI車牌辨識技術，擴大ETC應用。此外，遠創智慧今年也積極爭取協助印度政府及收單銀行發展智慧收費方案；印度ITS協會理事長Akhilesh Srivastava表示，聯盟的成立象徵全球交通領域知識交流的深化與道路收費領域的創新，是邁向淨零運輸的重要里程碑。

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