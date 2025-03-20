台積電赴美利多來了！黃仁勳開支票：未來4年砸數千億美元買美製晶片

輝達執行長黃仁勳表示，未來4年耗費數千億美元採購美製晶片。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》20日披露，由於美國總統川普關稅威脅，輝達正將供應鏈從亞洲轉移回美國。輝達執行長黃仁勳表示，未來4年將支出數千億美元，採購在美國生產的晶片等電子產品，並強調「台積電在美國的投資大大增強我們的供應鏈彈性」。

黃仁勳對《金融時報》表示，「整體而言，在未來4年內，我們將採購總值達5000億美元（約台幣16.5兆）的電子產品，我認為，我們能輕鬆見到其中的數千億美元是我們自己在美國製造的」。

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黃說，相信川普政府可以加速美國AI產業的發展，並強調獲得一個關心這個行業成功，並且不讓能源成為障礙的政府支持，對美國AI來說是一個非凡的結果。

黃提及，輝達最新的 Blackwell 晶片目前正在美國生產，台積電在美國的投資大大增強了我們的供應鏈彈性。

黃指出，最重要的是做好準備，目前我們知道可以在美國生產，擁有充分分散的供應鏈。他說，倘若有任何災難威脅到在台灣的生產，會令人不安，「但應該沒問題」。

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