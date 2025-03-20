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金管會：亞資中心高雄專區擴大範圍 至少10家業者進駐

2025/03/20 14:08

高雄金融專區將是亞洲資產管理中心計畫首個示範區，下月開放金融機構遞件申請，7月正式營運。金管會副主委陳彥良今（20）日表示，目前確定應會有10家以上業者進駐。（行政院提供）高雄金融專區將是亞洲資產管理中心計畫首個示範區，下月開放金融機構遞件申請，7月正式營運。金管會副主委陳彥良今（20）日表示，目前確定應會有10家以上業者進駐。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄金融專區將是亞洲資產管理中心計畫首個示範區，下月開放金融機構遞件申請，7月正式營運。金管會副主委陳彥良今（20）日在院會後記者會表示，專區擴大將有助於業者申請，目前確定應會有10家以上業者進駐，也會提供半年至1年的試辦優惠措施。

根據金管會規劃，高雄專區將開放獲准開辦高資產業務的銀行業者試辦，目前國銀共有13家可申請，試辦的業務包括國際金融業務、高資產客戶業務與跨境金融服務。至於專區範圍，高雄市府已同意從原訂的高雄港埠旅運大樓和新創大樓，向外擴大至前金區、苓雅區、前鎮區、鹽埕區等區域。

陳彥良指出，一開始高雄金融專區的最早規劃本來就有虛擬和實質，擬集中在兩棟建築內，不過對於業者而言，會有規模不一、需求不一樣等狀況，因此最近金管最近與高雄市政府密切聯繫後，高市府願意把亞灣的範圍擴大，這當然會有助於各個銀行、資產管理業者的申請。

陳彥良透露，具體數目方面，目前還沒有完全確定，應會在10家以上，相關試辦的辦法已經有具體規劃，的確會提供業者半年至一年的試辦範圍擴大、優惠等，相關的試辦辦法預計近期會發布。

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