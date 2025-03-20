擔心工作被取代嗎？外媒揭「10大職業」2030年恐消失

美國財經新聞網站《Money Talks News》列出最可能被AI取代的10大職業。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧迅速改變勞動市場，對工作機會的結構產生很大影響。美國財經新聞網站《Money Talks News》以「到2030年將消失的10個職業」為題，列出了最可能被AI取代的10大職業，你的工作在名單上嗎？

1.資料輸入員。AI在資料處理方面的高效性，使資料輸入員成為首要被取代的對象。資料輸入工作以重複性任務為主，這些任務AI可以輕鬆自動化，減少人工錯誤並提高速度。

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2.律師助理。AI對法律研究和文件審查的影響正在改變其工作，這使得這些專業人士需要適應，雖然一些常規任務已經被自動化，但在法律環境中對AI管理能力的需求正在上升。

3.文書人員。許多過去依賴人工輸入的文書工作正迅速被自動化，這一演變使得文書人員可以轉型為創建和管理替代自己職位系統的角色。杜克大學金融學教授葛拉漢（John Graham）認為，自動化不是要消除工作機會，而是要優化任務的完成方式。

4.收銀員。隨著自助結帳系統的興起，收銀員的職位可能會減少。然而，這並不意味著收銀員的角色將完全消失。相反，這一職位預計將演變為客戶服務角色，並提供個人化的店內技術支援。

5.郵政員工。隨著數位通訊的興起，對傳統郵政的需求正在下降，儘管數位全球化的便利性取代了一些過去的需求，但它同時為郵政行業帶來了新的機會。這一轉變為新的物流角色鋪平了道路，強調實體和數位配送服務的整合。

6.銀行櫃檯人員。隨著銀行透過自動化提高效率，對傳統櫃員的需求正在減少。然而，隨著AI的興起，逐漸轉向以財務諮詢和客戶服務為中心的現象變得愈來愈明顯。

7.平面設計師。雖然基礎的設計任務已經迅速交給AI工具處理，但創意的本質仍未被取代，設計師現在有機會專注於AI無法複製的領域。

8.會計助理。隨著AI在記帳方面的進步，會計助理面臨著多樣化的轉型機會。這一轉變提供了結合數據分析和財務諮詢的新職位，依賴於財務的理解和解釋，這是機器無法單獨複製的。大約77%的雇主考慮對現有員工進行再培訓，發展的分析技能變得至關重要。

9.電話銷售員。儘管某些職位可能會減少，這些員工有很大潛力轉型為增強AI驅動的行銷策略的職位。將數據洞察與人類的好奇心相結合，能創造更豐富的互動性行銷體驗。

10.製造業裝配工人。隨著自動化的推進，製造業發生深刻的變化，反映品質控制和創新技術系統的提高。雖然手工角色轉變為監督性職位，但工人仍需熟練掌握、管理和操作自動化系統。這一轉變提高對技能的需求，強調技術能力和品質在以技術為導向的行業中的重要性。

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