晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2025高雄智慧城市展開幕 林欽榮:建置城市級主權AI

2025/03/20 14:12

「2025高雄智慧城市展」於高雄展覽館登場。（記者葛祐豪攝）「2025高雄智慧城市展」於高雄展覽館登場。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025高雄智慧城市展」今天（20日）至22日在高雄展覽館登場，有來自全球近200位的海外訪客，3天展期預估將吸引超過4萬名專業人士參觀；高雄市副市長林欽榮致詞強調，高雄要建置城市級主權AI，並推出「智慧高雄AI燈塔計畫」。

今年高雄智慧城市展共有500個攤位規模，涵蓋5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、智慧交通等應用方案，3天展期共舉辦17場跨領域專業論壇，預計吸引超過4萬名專業人士參與，可為廠商帶來巨大的商務機會。

台灣智慧城市產業聯盟會長簡志誠表示，智慧城市論壇暨展覽（SCSE）自2014年創辦以來，已成為全球指標性的智慧城市展覽，也是亞洲最具規模的物聯網產業盛會；今年展覽以「數位與綠色雙軸轉型」為主題，探討運用最新的AI、物聯網等科技。

包括中華電信、中保科技、中油、中鋼、日月光、台電、宏碁智通、遠傳電信、華電聯網、叡揚等企業，及南部16家醫院、2所大專院校，都展示最新的智慧科技與淨零排放解決方案。

高雄市副市長林欽榮致詞說，市府招商千億，台積電在高雄設立5座先進晶圓廠，第一期今年將營運，感謝中央的大南方矽谷計劃，並在高雄劃設「國家重點領域校際研教園區」，提供AI人才。

林欽榮強調，市府已宣布建置城市級主權AI，對於成為台灣第一個智慧AI城市，充滿信心；此次展場也設立「高雄市政主題館」，展示各局處的智慧治理應用與創新成果，其中，「智慧高雄AI燈塔計畫」將建立屬於高雄的主權AI系統，打造城市級的生成式AI平台，應用於交通管理、災害防治等領域，讓高雄成為AI City。

智慧醫療也是本屆智慧城市展一大亮點，集結南台灣16家醫院。（記者葛祐豪攝）智慧醫療也是本屆智慧城市展一大亮點，集結南台灣16家醫院。（記者葛祐豪攝）

智慧醫療也是本屆智慧城市展一大亮點，以「永續× AI = 智慧醫療新未來」為主題，集結南台灣16家醫院，呈現智慧醫療創新應用，包括市立凱旋醫院、旗津醫院、大同醫院、小港醫院、鳳山醫院、聯合醫院、岡山醫院、民生醫院、高雄秀傳紀念醫院、衛生福利部旗山醫院、高雄長庚、高醫大附設中和醫院、高榮、義大醫院、阮綜合醫院、高醫岡山醫院。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財