2025高雄智慧城市展開幕 林欽榮:建置城市級主權AI

「2025高雄智慧城市展」於高雄展覽館登場。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025高雄智慧城市展」今天（20日）至22日在高雄展覽館登場，有來自全球近200位的海外訪客，3天展期預估將吸引超過4萬名專業人士參觀；高雄市副市長林欽榮致詞強調，高雄要建置城市級主權AI，並推出「智慧高雄AI燈塔計畫」。

今年高雄智慧城市展共有500個攤位規模，涵蓋5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、智慧交通等應用方案，3天展期共舉辦17場跨領域專業論壇，預計吸引超過4萬名專業人士參與，可為廠商帶來巨大的商務機會。

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台灣智慧城市產業聯盟會長簡志誠表示，智慧城市論壇暨展覽（SCSE）自2014年創辦以來，已成為全球指標性的智慧城市展覽，也是亞洲最具規模的物聯網產業盛會；今年展覽以「數位與綠色雙軸轉型」為主題，探討運用最新的AI、物聯網等科技。

包括中華電信、中保科技、中油、中鋼、日月光、台電、宏碁智通、遠傳電信、華電聯網、叡揚等企業，及南部16家醫院、2所大專院校，都展示最新的智慧科技與淨零排放解決方案。

高雄市副市長林欽榮致詞說，市府招商千億，台積電在高雄設立5座先進晶圓廠，第一期今年將營運，感謝中央的大南方矽谷計劃，並在高雄劃設「國家重點領域校際研教園區」，提供AI人才。

林欽榮強調，市府已宣布建置城市級主權AI，對於成為台灣第一個智慧AI城市，充滿信心；此次展場也設立「高雄市政主題館」，展示各局處的智慧治理應用與創新成果，其中，「智慧高雄AI燈塔計畫」將建立屬於高雄的主權AI系統，打造城市級的生成式AI平台，應用於交通管理、災害防治等領域，讓高雄成為AI City。

智慧醫療也是本屆智慧城市展一大亮點，集結南台灣16家醫院。（記者葛祐豪攝）

智慧醫療也是本屆智慧城市展一大亮點，以「永續× AI = 智慧醫療新未來」為主題，集結南台灣16家醫院，呈現智慧醫療創新應用，包括市立凱旋醫院、旗津醫院、大同醫院、小港醫院、鳳山醫院、聯合醫院、岡山醫院、民生醫院、高雄秀傳紀念醫院、衛生福利部旗山醫院、高雄長庚、高醫大附設中和醫院、高榮、義大醫院、阮綜合醫院、高醫岡山醫院。

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