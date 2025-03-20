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提供優於法令友善家庭措施 新北即起受理企業申請最高5萬元補助

2025/03/20 13:10

陳瑞嘉表示，新北市自2020年起開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」，5年來共有175家企業獲獎，受惠勞工約9萬6000人次。（新北市勞工局提供）陳瑞嘉表示，新北市自2020年起開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」，5年來共有175家企業獲獎，受惠勞工約9萬6000人次。（新北市勞工局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府推動獎勵企業友善家庭措施，勞工局長陳瑞嘉說，企業在新北市設有營運據點、去年有提供勞工優於法令的職場友善措施，且有新北勞工實際受惠者，均可提出申請；通過審核原則每項措施發給1萬元獎勵金，最高5萬元，即日起至5月31日止受理報名。

陳瑞嘉表示，新北市自2020年起開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」，5年來共有175家企業獲獎，受惠勞工約9萬6000人次，去年有38家企業獲得獎勵，共計推行69項措施。

陳瑞嘉說，市府希望藉此帶動企業提供優於法令的措施，照顧勞工及家屬，也能透過獎勵方式帶動企業彼此觀摩仿效的效應；去年度獲獎的「凱基商銀」提供員工優於法令的70日產假，「遠傳電信」從員工懷孕滿3個月就每個月提供「準媽媽營養金」，產後也有發給分娩補助，另有多家獲獎企業增加「人工好孕假」、發給「人工生殖補助」或發給「不孕療程補助」等措施，協助員工順利孕育下一代。

勞工局指出，相關申請資訊可洽「新北勞動雲」網頁，若有相關疑問，可來電（02）29603456分機6366林先生洽詢。

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