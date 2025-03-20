南港Lalaport今開幕 許舒博：工期延長900天、周邊房價漲很大

南港Lalaport今日開幕，台壽董事長許舒博指出，周邊房價大幅上漲，附近住戶的財產也增值不少（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕南港Lalaport今（20）正式開幕，該案由中信金（2891）子公司台灣人壽投資，台壽董事長許舒博致詞時指出，開發案2019年啟動，歷經疫情、三級警戒又缺工通膨，工期延長900天，台壽的投資金額從的200億元暴增至400億元，但周邊房價也因此「漲很大」，讓週邊住戶的財產漲了非常多。

南港LaLaport是台灣人壽母公司中信金控與台灣三井不動產合作開發的購物中心，已成為南港新地標，更是台北市最大的購物中心，今日的剪綵儀式，市長蔣萬安、中信金董事長顏文隆、中信慈善基金會董事長辜仲諒，及金控、銀行、壽險高階主管均出席共襄盛舉。

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台灣人壽董事長許舒博致詞時指出，這個開發案對台壽而言，是有史以來最艱巨的工程。自2019年動工以來，經歷2年的疫情、三級警戒、通膨及缺工缺料，讓營建成本大增，工程期也延長了900天，但在三井團隊及全體協力廠商努力下，投注了大量的心血，才能成就今日的一切。

許舒博說，中信金融園區C3案，是北市東區重要的代表性開發案，總投資金額從原本的200億元，提高至400億元，此案樓地板面積12萬坪，是個複合型辦公大樓，除了3棟辦公大樓，還有複合型商場，未來可辦大型電競比賽、演唱會、展覽活動，更有台灣最高的景觀空橋，未來台灣人壽總部也會遷過來，中興保全科技、連加網路等公司也會搬來，目前辦公空間的出租率也已達8成，更提供8600個就業機會。

許舒博指出，為了善盡企業社會責任，周邊保留了5000坪公共空間，連結4個連通橋，讓中信金融園區、展覽館、捷運串連起來。

許舒博強調，台壽是最配合政府政策、投入公建的壽險公司，累積投入公建金額已逾千億元，台壽看好台灣，未來會繼續引導壽險資金進入重大工程建設，用行動「team Taiwan」。

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